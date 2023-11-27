Гаспачо
Блог

😮 Всего три клуба ежегодно выходят в плей-офф ЛЧ в последние 10 лет. Назовете их?

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Сегодня возвращается Лига чемпионов, а учитывая, что это уже пятый тур главного клубного европейского турнира, давайте затронем тему плей-офф.

Есть три клуба, которые ежегодно выходят в весеннюю часть турнира с сезона 2012/13. Угадаете их?

Удивит вас это или нет, но среди этих команд не найдется представителей АПЛ.

Речь идет о мадридском «Реале», мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ».

Тенденция сохранится и в этом году, если «ПСЖ» одолеет сегодня на своем поле «Ньюкасл».

Финансовый директор парижан Марк Армстронг заявил, что клуб больше не зацикливается на успехе в Лиге чемпионов:

«Нам не обязательно нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы стать успешным футбольным клубом. Да, мы хотим этого. Мы были в финале и полуфинале в последних четырех розыгрышах. Но это больше не является навязчивой идеей для нас».

Как думаете, какая из этих команд следующей выиграет главный европейский трофей?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Если не можешь - скажи что больше не хочешь. Версия успеха от ПСЖ.
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Torres
Ответ Дороф
Пеп тоже так говорил. Правда, потом, всё равно выиграл ЛЧ...
Ну да 1 Лч за ппоследние 12 лет.В то время ,как Зизу за первые три года в зал 3 ЛЧ
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
ПСЖ постоянно выходит но постоянно потом вылетает, стабильность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сан Икер
Ответ Дороф
Пеп тоже так говорил. Правда, потом, всё равно выиграл ЛЧ...
перепробовав кучу доступных самых дорогих игроков мира :) еще и самым успешным тренером мира его кличат
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бессоветный
Ответ Алексей Torres
Ну да 1 Лч за ппоследние 12 лет.В то время ,как Зизу за первые три года в зал 3 ЛЧ
и где он сейчас ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Сан Икер
перепробовав кучу доступных самых дорогих игроков мира :) еще и самым успешным тренером мира его кличат
Согласен. Поэтому он и... лысый шарлатан.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iLySHQAAA
Почему я теперь читаю как "пээсже"?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Артём Поддубный
Если не можешь - скажи что больше не хочешь. Версия успеха от ПСЖ.
Пеп тоже так говорил. Правда, потом, всё равно выиграл ЛЧ...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анвар Сауров
Ответ iLySHQAAA
Почему я теперь читаю как "пээсже"?))))
Ну все правильно , ведь ПСВ ты читаешь как «пээсвэ» а не «пэсэвэ», значит и ПСЖ должны произносить «пээсжэ» а не «пэсэжэ»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий