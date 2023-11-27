😮 Всего три клуба ежегодно выходят в плей-офф ЛЧ в последние 10 лет. Назовете их?

Сегодня возвращается Лига чемпионов, а учитывая, что это уже пятый тур главного клубного европейского турнира, давайте затронем тему плей-офф.

Есть три клуба, которые ежегодно выходят в весеннюю часть турнира с сезона 2012/13. Угадаете их?

Удивит вас это или нет, но среди этих команд не найдется представителей АПЛ.

Речь идет о мадридском «Реале», мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ».

Тенденция сохранится и в этом году, если «ПСЖ» одолеет сегодня на своем поле «Ньюкасл».

Финансовый директор парижан Марк Армстронг заявил, что клуб больше не зацикливается на успехе в Лиге чемпионов:

«Нам не обязательно нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы стать успешным футбольным клубом. Да, мы хотим этого. Мы были в финале и полуфинале в последних четырех розыгрышах. Но это больше не является навязчивой идеей для нас».

Как думаете, какая из этих команд следующей выиграет главный европейский трофей?