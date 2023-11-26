Тухель принес на тренировку «Баварии» игрушечную черепаху. Нет, это не анонс трансфера Мбаппе, все куда интереснее

«Бавария» внимательно следит за ситуацией с контрактом Мбаппе, пишет Sport1. Соглашение форварда с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. По данным источника, мюнхенцы будут готовы подписать Килиана на правах свободного агента.

Поклонники Рекордмайстера восприняли это сообщение со скепсисом и толикой юмора. Но вскоре соцсети облетел снимок, на котором запечатлено, как Томас Тухель фотографирует игрушечную черепаху на базе клуба.

Фанаты не поняли, зачем тренеру понадобилась игрушечная черепашка на Зебенер Штрассе. Но отказаться от шуток про Мбаппе болельщики не смогли.

💭 «Он [Тухель] отправляет фотки Мбаппе. Он [Килиан] едет».

💭 «На нашей «Альянц Арене» будет Мбаппе».

💭 «Мы видим тебя, Тухель, мы видим».

💭 «Вы говорите, черепаха, да?»

Разгадка головоломки оказалась куда более интересной! Томас делал домашку своей дочери, рассказали журналисты Bild.

Оказывается, в школе в рамках проекта по планированию карьеры девочке дали задание. Детям нужно было в фотографиях рассказать о профессии своих родителей. Но сделать это было необходимо особым образом – на снимках родителей должны изображать мягкие игрушки.

Видимо, тренеру «Баварии» пришлось выполнять домашнее задание вместо своей дочери. Девочка как минимум уже научилась у отца делегировать полномочия.

Теперь осталось прояснить еще один момент: почему Томас выбрал именно черепаху? Делитесь своими предположениями!