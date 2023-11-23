Перед матчем с Бразилией Лионеля Месси называли агентом 007, и вот почему
Красиво, но очень радостно.
Вчера Аргентина выиграла у Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Месси не отметился результативными действиями.
До этого матча у Месси не было голов в семи официальных матчах против Бразилии. Четыре игры он провел в квалификации чемпионатов мира, по одной – на Кубках Америки в 2007-м, 2019-м и 2021-м.
Получается, агент 007.
В шести товарищеских матчах против Бразилии у Месси пять голов. Отметим, что все товарищеские игры, в которых Месси забивал Бразилии, прошли за пределами Южной Америки.
Чемпион Мира, 8 ЗМ, более 800 голов.
Агент бесконечности ♾️