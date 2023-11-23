Гаспачо
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Перед матчем с Бразилией Лионеля Месси называли агентом 007, и вот почему

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Красиво, но очень радостно.

Вчера Аргентина выиграла у Бразилии (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Месси не отметился результативными действиями.

До этого матча у Месси не было голов в семи официальных матчах против Бразилии. Четыре игры он провел в квалификации чемпионатов мира, по одной – на Кубках Америки в 2007-м, 2019-м и 2021-м.

Получается, агент 007.

В шести товарищеских матчах против Бразилии у Месси пять голов. Отметим, что все товарищеские игры, в которых Месси забивал Бразилии, прошли за пределами Южной Америки.

7 комментариев

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Domian
Он скорее агент 008.
Чемпион Мира, 8 ЗМ, более 800 голов.
+10
-7
+3
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VERBLYUD
Смешно, когда хейтеры пытаются найти какие-то пробелы в карьере самого титулованного и успешного игрока)))
+6
-4
+2
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predMBAPPE
с его рекордами и наградами с титулами, mvp турниров и лучшего игрока матча он скорее
Агент бесконечности ♾️
+3
-1
+2
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