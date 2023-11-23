Новые подробности конфликта Месси и Родриго: игрок «Реала» усомнился в справедливости победы Аргентины на ЧМ😱😱😱
Серьезное заявление.
Перед началом вчерашнего матча Аргентины и Бразилии состоялся конфликт между Родриго Де Паулем, Лео Месси и игроком «Реала» Родриго - Месси даже схватил соперника за шею.
«Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» - сказал Лео бразильцу.
А теперь стало известно, что Родриго ответил на это (расшифровку дала компания TyC Sports, осуществлявшая трансляцию).
«Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил».
И как он победил?
Разве не заслуженно?!