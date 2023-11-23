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Новые подробности конфликта Месси и Родриго: игрок «Реала» усомнился в справедливости победы Аргентины на ЧМ😱😱😱

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Серьезное заявление.

Перед началом вчерашнего матча Аргентины и Бразилии состоялся конфликт между Родриго Де Паулем, Лео Месси и игроком «Реала» Родриго - Месси даже схватил соперника за шею.

«Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» - сказал Лео бразильцу.

А теперь стало известно, что Родриго ответил на это (расшифровку дала компания TyC Sports, осуществлявшая трансляцию).

«Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил».

9 комментариев

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yulay
очередной последователь криштика
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liverpool and barcelona fan
Бразилия то что не вышла в финал? Ах да, все силы на танцы потратили
+2
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MishaFCZ
Я не понял.
И как он победил?
Разве не заслуженно?!
+2
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UKh
кто угадает что ответил Месси?
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Илья Мурашов
Эмоции на поле. Ничего страшного. Родриго, конечно, ребенок.
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messi_leo
Малец совсем берега попутал. Видно рос без родителей в подворотне, хотя и там бывают более нормальнын растут.
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Илья Мурашов
Ответ Wild91688
А так то весь мир сомневается в их победе,эти левые пенки почти в каждой игре все помнят
Весь мир это кто? Ван Гал и Родриго?
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messi_leo
Ответ Wild91688
А так то весь мир сомневается в их победе,эти левые пенки почти в каждой игре все помнят
Сомневаются только необразованные сторонники плоской земли. К сожалению, их все больше.
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