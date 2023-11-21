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Готовы выбирать лучшего футболиста 2023 года? Названы претенденты на приз Globe Soccer Awards

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Голосование вот-вот начнется.

Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards по итогам 2023 года, в категории «Лучший футболист года» на награду претендуют:

Хулиан Альварес («Манчестер Сити» / Аргентина), Николо Барелла («Интер» / Италия), Джуд Беллингем («Реал» / Англия), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия), Яссин Буну («Аль-Хилаль» / Марокко), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия), Рубен Диаш («Манчестер Сити» / Португалия), Эдерсон («Манчестер Сити» / Бразилия), Филип Фоден («Манчестер Сити» / Англия), Джек Грилиш («Манчестер Сити» / Англия), Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция), Илкай Гюндоган («Барселона» / Германия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия), Харри Кейн («Бавария» / Англия), Хвича Кварацхелия («Наполи» / Грузия), Роберт Левандовски («Барселона» / Польша), Лаутаро Мартинес («Интер» / Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина), Ким Мин Чжэ («Бавария» / Южная Корея), Лука Модрич («Реал» / Хорватия), Мартин Эдегор («Арсенал» / Норвегия), Андре Онана («Манчестер Юнайтед» / Камерун), Виктор Осимхен («Наполи» / Нигерия), Родри («Манчестер Сити» / Испания), Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия), Букайо Сака («Арсенал» / Англия), Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет) и Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия).

Теперь организаторы премии Globe Soccer Awards проведут голосование, на основании которого составят окончательный список претендентов на награду.

Награду «Лучший футболист года» от Globe Soccer Awards вручают с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.

А вы бы кого признали лучшим в 2023 году? Ответы оставляйте в комментариях.

2 комментария

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