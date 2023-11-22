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Кошмарные кадры из Бразилии: перед началом матча полиция избивала аргентинских болельщиков дубинками😱😱😱

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Лионель Месси Лионель Месси
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Месси даже увел команду с поля в знак протеста.

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Тем не менее, стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.

«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес.

На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось. Потом мы разузнали, как все было», – сказал Месси после игры.

Отметим, что в драке участвовали и болельщики хозяев.

1 комментарий

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Real_v_dushe
"На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран." - это дипломатично лицемерная и неправдивая формулировка. Бразильцы освистали арговский гимн, что абсолютно обычно и типично. Кроме того, повсеместно везде и весь год с аргов и протекции ФИФА над ними смеются и хейтят в Южной Америке. арги не выдержали и во время исполнения бразильского гимна устроили драку, атаковав бразильцев в месте, где на стадионе не было разграничения между боельщиками обеих сборных. Это была целенаправленная атака и провокация, за которую Аргентина должна по-хорошему жёстко ответить.
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