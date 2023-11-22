Кошмарные кадры из Бразилии: перед началом матча полиция избивала аргентинских болельщиков дубинками😱😱😱

Месси даже увел команду с поля в знак протеста.

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Тем не менее, стычка между болельщиками и полицией продолжалась около 15 минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.

«Мы видели, как полицейские били людей. Опять репрессии против народа, как и во время последнего финала Кубка Либертадорес.

На трибунах находились близкие игроков, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось. Потом мы разузнали, как все было», – сказал Месси после игры.

Отметим, что в драке участвовали и болельщики хозяев.