Перед началом матча Бразилия - Аргентина Родриго назвал аргентинцев «ссыкунами»: вот что ему ответил Лео Месси

Этой ночью в Южной Америке было горячо.

В преддверии стартового свистка у нападающего гостей Лионеля Месси и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.

Одна из фраз, произнесенных Месси, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

Отметим, что Лео, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones – однокоренное с глаголом cagar («испражняться, срать»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».