💣 Месси vs Роналду. «Последний танец футбольного величия» - уже в феврале 😲

Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро получат возможность помериться силами в очной встрече.

В феврале 2024 года состоится матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром» в рамках Riyadh Season Cup.

О событии объявил руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который ранее организовал поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Событие уже получило название: «Последний танец футбольного величия.

В последний раз Роналду и Месси играли друг против друга в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Аль-Насром», закончившемся победой парижан со счетом 5:4.