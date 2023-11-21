💣 Месси vs Роналду. «Последний танец футбольного величия» - уже в феврале 😲
Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро получат возможность помериться силами в очной встрече.
В феврале 2024 года состоится матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром» в рамках Riyadh Season Cup.
О событии объявил руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который ранее организовал поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
Событие уже получило название: «Последний танец футбольного величия.
В последний раз Роналду и Месси играли друг против друга в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Аль-Насром», закончившемся победой парижан со счетом 5:4.
Две легенды на одном матче, главное чтоб травмы или какие другие причины не помешали!!!