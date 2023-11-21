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💣 Месси vs Роналду. «Последний танец футбольного величия» - уже в феврале 😲

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Лионель Месси и Криштиану Роналду скоро получат возможность помериться силами в очной встрече.

В феврале 2024 года состоится матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром» в рамках Riyadh Season Cup.

О событии объявил руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который ранее организовал поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Событие уже получило название: «Последний танец футбольного величия.

В последний раз Роналду и Месси играли друг против друга в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Аль-Насром», закончившемся победой парижан со счетом 5:4.

4 комментария

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Oleg Shalyshkin
Круто будет глянуть если они оба действительно на поле выйдут,
Две легенды на одном матче, главное чтоб травмы или какие другие причины не помешали!!!
+3
0
+3
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greatst
Вижу «last dance” на постере, а где про последнее величие?)
+2
0
+2
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