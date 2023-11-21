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«Я всегда смотрел за игрой Криштиану Роналду». Холанд признался, что вдохновлялся примером португальца

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал Криштиану Роналду своим источником вдохновения, поскольку он стремится улучшить свои навыки игры головой.

23-летний Холанд - один из сильнейших нападающих в мире. Бывший игрок дортмундской «Боруссии» забил 69 голов и отдал 13 результативных передач в 71 матче за «Сити» с момента перехода в клуб летом 2022 года. В этом сезоне на счету Холанда 17 голов и четыре результативные передачи в 16 матчах. В беседе с экспертами TV 2 Холанд рассказал, что учился на примере Роналду.

«Я помню, что всегда смотрел за игрой Криштиану Роналду, за его движениями в штрафной: он делает два-три движения перед тем как занять позицию, которая ему нужна. Он вступает в дуэль с центральным защитником. Важно правильно рассчитать время».

«Роналду развил свою игру. Вспомните, как он действовал в «МЮ» и в первые годы в «Мадриде», как он менялся пока не стал центральным нападающим. А какие голы он забивал».

2 комментария

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Orik298
Лучшая версия CR7 всё-таки играла слева в атаке, а не в центре
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