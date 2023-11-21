«Я всегда смотрел за игрой Криштиану Роналду». Холанд признался, что вдохновлялся примером португальца
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал Криштиану Роналду своим источником вдохновения, поскольку он стремится улучшить свои навыки игры головой.
23-летний Холанд - один из сильнейших нападающих в мире. Бывший игрок дортмундской «Боруссии» забил 69 голов и отдал 13 результативных передач в 71 матче за «Сити» с момента перехода в клуб летом 2022 года. В этом сезоне на счету Холанда 17 голов и четыре результативные передачи в 16 матчах. В беседе с экспертами TV 2 Холанд рассказал, что учился на примере Роналду.
«Я помню, что всегда смотрел за игрой Криштиану Роналду, за его движениями в штрафной: он делает два-три движения перед тем как занять позицию, которая ему нужна. Он вступает в дуэль с центральным защитником. Важно правильно рассчитать время».
«Роналду развил свою игру. Вспомните, как он действовал в «МЮ» и в первые годы в «Мадриде», как он менялся пока не стал центральным нападающим. А какие голы он забивал».
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