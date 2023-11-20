Бразилия и Аргентина сыграют этой ночью: болельщики уже на месте, Месси активно тренируется, но статистика - за бразильцев

Классика мирового футбола.

В ночь со вторника на среду в 3:30 по московскому времени на знаменитой Маракане сыграют Бразилия и Аргентина - фанаты гостей уже прибыли в Бразилию и во всю готовятся к матчу.

Аргентинцы лидируют в отборочной группе, Бразилия пока только 5-я, но в этом матче дело не только в очках. В преддверии принципиальной встречи Лео Месси выложил видео с тренировки сборной.

Хотя статистика против команды Лионеля - Бразилия никогда не проигрывала у себя дома матчи отбора к ЧМ. В 64 матчах 51 победа и 13 ничьих.