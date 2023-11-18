«Некторые даже не испытывали бы гордости». Пике считает последний триумф «Реала» в ЛЧ непримечательным

«Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, как «Реал» свою последнюю... нашлись бы люди, которые даже не испытывали бы гордости», – сказал Жерар Пике в интервью Ибаю Льяносу.

Пике подлил масла в огонь, назвав последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов ничем не примечательной. Похоже, что бывший игрок «Барсы» слишком ревнив. Его клуб не выигрывал Лигу чемпионов уже более 8 лет... Возможно, ему стоит посчитать, сколько раз за это время «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

В конце концов, результат – главное.