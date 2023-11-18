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«Некторые даже не испытывали бы гордости». Пике считает последний триумф «Реала» в ЛЧ непримечательным

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«Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, как «Реал» свою последнюю... нашлись бы люди, которые даже не испытывали бы гордости», – сказал Жерар Пике в интервью Ибаю Льяносу.

Пике подлил масла в огонь, назвав последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов ничем не примечательной. Похоже, что бывший игрок «Барсы» слишком ревнив. Его клуб не выигрывал Лигу чемпионов уже более 8 лет... Возможно, ему стоит посчитать, сколько раз за это время «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

В конце концов, результат – главное.

2 комментария

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JENNINGS
Если бы вы выиграли Лигу чемпионов, как «Реал» свою последнюю, вы и все ваши «фанаты» до конца века пели бы о том, как «Барса» выиграла ЛЧ и проявила героический характер.
Когда у тебя уже более 8 лет нет побед в главном клубном турнире, только и остаётся, что смотреть с чёрной завистью, как это делают другие
+7
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+7
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Davron Mamadzhanov
После последних событий его мнение мало кого волнует. Это просто зависть.
+3
0
+3
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