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Суарес оставил послание для Месси после матча – Лео даже репостнул

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«Соперники, но и друзья ❤️⚽️», – написал Луис Суарес после того, как Уругвай обыграл Аргентину в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

Позже Лео сделал репост этой истории.

Ожидается, что с января легенды «Барселоны» снова будут играть вместе – в «Интер Майами». Это будет первый раз, когда они сыграют за одну команду с 2020 года. В составе каталонцев Суарес и Месси забили 99 совсестных голов.

Луис Суарес попал в состав сборной Уругвая впервые после чемпионата мира-2022. В составе бразильского «Гремио» он забил 23 гола и отдал 16 результативных передач в 49 матчах.

4 комментария

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Malec 1990
Приятно видеть такие кадры!
+7
0
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Илья Мурашов
Все верно. Соперники только на поле, не в жизни.
+3
0
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Барса сила
Ответ Nek Nek
с чего они так они любят друг друга? Уже не латентные ли они любовнички? Особенно после всех мутных историй с поцелуями леомеля
Ты всё о своем
+1
0
+1
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Nek Nek
с чего они так они любят друг друга? Уже не латентные ли они любовнички? Особенно после всех мутных историй с поцелуями леомеля
0
0
0
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