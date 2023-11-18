Суарес оставил послание для Месси после матча – Лео даже репостнул

«Соперники, но и друзья ❤️⚽️», – написал Луис Суарес после того, как Уругвай обыграл Аргентину в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

Позже Лео сделал репост этой истории.

Ожидается, что с января легенды «Барселоны» снова будут играть вместе – в «Интер Майами». Это будет первый раз, когда они сыграют за одну команду с 2020 года. В составе каталонцев Суарес и Месси забили 99 совсестных голов.

Луис Суарес попал в состав сборной Уругвая впервые после чемпионата мира-2022. В составе бразильского «Гремио» он забил 23 гола и отдал 16 результативных передач в 49 матчах.