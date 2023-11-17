«Позор ФИФА! За такое удаляют всех, кроме Месси!» Лео чудом избежал удаления в матче с Уругваем😱😱😱
Удар локтем в лицо - это не красная?
Сборная Аргентины проиграла впервые с ЧМ-2022. «Альбиселесте» потерпели домашнее поражение от Уругвая (0:2) в отборе ЧМ-2026, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.
Последний раз команда Лионеля Скалони уступала 22 ноября 2022 года – в 1-м туре группового этапа финального турнира ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).
Капитан аргентинцев в одном из эпизодов ударил соперника локтем - Лео стал участником потасовки на поле.
Вот как сам аргентинец прокомментировал результат матча.
«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», – сказал форвард сборной Аргентины.
А что, Суарес не играл? Мог бы ужалить Месси:)
Дождались проиграного матча в квалификации и быстрей выливать комплексы)
И вообще, Лёня всё больше напоминает падишаха из "Золотой антилопы".