«Позор ФИФА! За такое удаляют всех, кроме Месси!» Лео чудом избежал удаления в матче с Уругваем😱😱😱

Удар локтем в лицо - это не красная?

Сборная Аргентины проиграла впервые с ЧМ-2022. «Альбиселесте» потерпели домашнее поражение от Уругвая (0:2) в отборе ЧМ-2026, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.

Последний раз команда Лионеля Скалони уступала 22 ноября 2022 года – в 1-м туре группового этапа финального турнира ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).

Капитан аргентинцев в одном из эпизодов ударил соперника локтем - Лео стал участником потасовки на поле.

Вот как сам аргентинец прокомментировал результат матча.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», – сказал форвард сборной Аргентины.