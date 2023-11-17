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«Позор ФИФА! За такое удаляют всех, кроме Месси!» Лео чудом избежал удаления в матче с Уругваем😱😱😱

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Удар локтем в лицо - это не красная?

Сборная Аргентины проиграла впервые с ЧМ-2022. «Альбиселесте» потерпели домашнее поражение от Уругвая (0:2) в отборе ЧМ-2026, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.

Последний раз команда Лионеля Скалони уступала 22 ноября 2022 года – в 1-м туре группового этапа финального турнира ЧМ против Саудовской Аравии (1:2).

Капитан аргентинцев в одном из эпизодов ударил соперника локтем - Лео стал участником потасовки на поле.

Вот как сам аргентинец прокомментировал результат матча.

«Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так», – сказал форвард сборной Аргентины.

39 комментариев

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ValidoL
Больше похоже на 9-й золотой мяч если честно
+71
-14
+57
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Лексей
А где собственно удар локтем в лицо? видео пересмотрите он его в грудь просто толкнул, тот игрок даже не заметил этого
+32
-7
+25
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Стахович
Какие же мерзкие эти аргентинцы.Самая отбитая и подлая сборная в истории
+32
-19
+13
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Redhead One
Смешно так подлетел сбоку, пришлось аж подпрыгнуть и сразу за своих боевых гномов спрятался)
+17
-5
+12
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это же маркетинговый продукт фифа: он и главного судью так толкнет и ничего не будет
+17
-8
+9
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slow focus
девятый золотой мяч этому господину
+6
-2
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Barry_Cadny
"Лео чудом избежал ужаления в матче с Уругваем".

А что, Суарес не играл? Мог бы ужалить Месси:)
+5
-2
+3
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m1t9
Ответ ЧИКО
Вот и результат очередной провокации этого автора… Посмотрите внимательно, потасовка там была, и не с Месси, он включился и никакого удара локтем по лицу не видно… слегка прикоснулся к плечу, обыкновенный игровой момент, случается и с Месси и с кем угодно…. Как всегда этот автор специально выставляет такие отрывки, которые типа компрометируют Барсу и Месси…. Любая публикация постоянная провокация… Как вы говорите, если весь футбольный мир опекает Лео, значит есть за что? Да, есть за что!!! и ваш провокационный скрип, этому не помеха!!!! Обращаюсь к Администратору! Уберите этого автора с ветки Барсы, он накаляет ситуацию сознательно и все его публикации сплошная ерунда!!!!
эталонно горишь
+6
-3
+3
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kdmi1986
Ответ Дмитрий Рабко
и на чёрный пояс вдогонку.
эу, это адаму!)
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Domian
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Когда этот самодур закончит играть,поверьте,столько вылезет про него негативных историй,что хватит на целую книгу.Тогда посмотрим,кто здесь на него молился всю жизнь. Закат начался давно,но никто не заметил)))
Много боли и обиды Лео своим хейтерам доставил после 18.12.2022.
Дождались проиграного матча в квалификации и быстрей выливать комплексы)
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Когда этот самодур закончит играть,поверьте,столько вылезет про него негативных историй,что хватит на целую книгу.Тогда посмотрим,кто здесь на него молился всю жизнь. Закат начался давно,но никто не заметил)))
+8
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Стахович
Хорошо что до марта будет меньше новостей об этом днаре.С позором не вышел в плей-офф МЛС - ешь чипсы и снимай рилсы с Кардашьян.Футбольная ветка очистится👍🏻
+8
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Иван Куянец
ну за такое надо вручить 9 золотой мяч
+4
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Дмитрий Рабко
Ответ ValidoL
Больше похоже на 9-й золотой мяч если честно
и на чёрный пояс вдогонку.
+2
-2
0
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Diyas
вы можете отличить лицо от груди, нужно было написать в заголовке: Месси избил игрока Уругвая.
+3
-3
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tRIFF
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Когда этот самодур закончит играть,поверьте,столько вылезет про него негативных историй,что хватит на целую книгу.Тогда посмотрим,кто здесь на него молился всю жизнь. Закат начался давно,но никто не заметил)))
Понимаешь, за него болеют такие же, как он сам) Оправдают)
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Дмитрий Рабко
Ответ Стахович
Отдай мои Золотые мячи! Но у меня их нет.Я всего лишь Оливера
Тогда голову - она у тебя золотая.
И вообще, Лёня всё больше напоминает падишаха из "Золотой антилопы".
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ЧИКО
Ответ Гласящий Истину!
Я тоже не видел матч, но по фрагментах РАЗНЫХ видео, которых уже полно в сети - склоняюсь к мысли, что Месси должен был быть удален в этом матче.
Ну значит, сыграл его авторитет… это не фол, с телесным повреждением, это потасовка. Не просто же он полез в драку, значит, что-то было, грубый фол на него, оскорбительные слова или прочее, скажу после просмотра. Может и обоих надо было удалять… не знаю… по фрагменту, который этот автор выставил, не видно ничего особенного
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Гласящий Истину!
Ответ ЧИКО
Я не смотрел матч. Обязательно посмотрю, от чего возникла эта потасовка. Надо было удалять, так надо было удалить! Но говорю, не видел от чего возникла ситуация, посмотрю и напишу…
Я тоже не видел матч, но по фрагментах РАЗНЫХ видео, которых уже полно в сети - склоняюсь к мысли, что Месси должен был быть удален в этом матче.
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ЧИКО
Ответ Гласящий Истину!
Сейчас Месси, не имеет абсолютно никакого отношения к Барсе. Но его по честному, по правилах, нужно было удалять! Схватил игрока за шею - это красная карточка!
Я не смотрел матч. Обязательно посмотрю, от чего возникла эта потасовка. Надо было удалять, так надо было удалить! Но говорю, не видел от чего возникла ситуация, посмотрю и напишу…
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Сикарио
Ответ Лексей
А где собственно удар локтем в лицо? видео пересмотрите он его в грудь просто толкнул, тот игрок даже не заметил этого
Давай-давай оправдывай подленького кумира))
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Стахович
Ответ Barry_Cadny
"Лео чудом избежал ужаления в матче с Уругваем". А что, Суарес не играл? Мог бы ужалить Месси:)
Суарес много раз ужалил аргентинца.Но больше конечно это делал Агуэро,в одном номере на сборах
+6
-6
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Биомеханоид
Ответ Стахович
Какие же мерзкие эти аргентинцы.Самая отбитая и подлая сборная в истории
Причём не меняется это годами, и даже поколениями. Хамло.
+3
-3
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Дмитрий Нефедов
Лицо на уровне левого соска, сместилось малость
+2
-2
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Сикарио
Традиционно исторически самая мерзкая сборная в истории футбола.
+1
-1
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hh88_88
Заголовок поправьте. Ужаления у вас там
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Виктор Иваненко
Пора бк в линии предлагать ставку на удаление Месси
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Real_v_dushe
Ничего нового, это крэдо аргов, и он не первый раз себя таким, какой он на самом деле есть, показывает. Протекция ФИФА? Ну так она всегда была в его отношении, это в том числе и их пиар-продукт.
+3
-3
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Нефанатик
Месси проект ФИФА
+2
-2
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ЧИКО
Вот и результат очередной провокации этого автора… Посмотрите внимательно, потасовка там была, и не с Месси, он включился и никакого удара локтем по лицу не видно… слегка прикоснулся к плечу, обыкновенный игровой момент, случается и с Месси и с кем угодно…. Как всегда этот автор специально выставляет такие отрывки, которые типа компрометируют Барсу и Месси…. Любая публикация постоянная провокация… Как вы говорите, если весь футбольный мир опекает Лео, значит есть за что? Да, есть за что!!! и ваш провокационный скрип, этому не помеха!!!! Обращаюсь к Администратору! Уберите этого автора с ветки Барсы, он накаляет ситуацию сознательно и все его публикации сплошная ерунда!!!!
+12
-12
0
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Nike of FW
А давно лицо переселилось в район плеча ?
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-3
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Дмитрий Рабко
На фото "Отдавай мои чипсы !!!"
+2
-2
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Ибрахим Тулегенов
На видео вроде локтем в плечо толкнул. Разве нет? Но всё же дали ему красную.... повязку
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Иван Мирный
Автор что косой или это прикол такой. Он в плечо слегка ударил. Игрок даже и не заметил Месси.)
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