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Дрейк и Джей Коул воссоздали шахматную партию Месси и Роналду в новом клипе

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Прошел уже почти год с тех пор, как Лионель Месси и Криштиану Роналду взорвали Интернет совместной фотографией.

Изображение суперзвезд, играющих в шахматы на багаже Louis Vuitton, появилось в социальных сетях 19 ноября, за день до начала чемпионата мира по футболу в Катаре.

В преддверии годовщины культового поста суперзвезды рэпа Дрейк и Джей Коул воссоздали сцену для нового музыкального клипа First person shooter.

В клипе Дрейк и Джей Коул участвуют в поединке один на один в ряде игр, включая настольный теннис и баскетбол. Клип полон отсылок к интернет-мемам и культурным событиям.

Оригинальная фотография Лео и Криштиану имела огромный успех: версия поста Роналду в Инстаграм набрала более 30 миллионов лайков за первые 24 часа, а версия Месси — 24,5 миллиона. С тех пор посты Роналду (42,7 млн), Месси (32,8 млн) и Louis Vuitton (8,3 млн) собрали в общей сложности 83,8 млн лайков.

2 комментария

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Антон Киселёв
Самое большое разочарование было в том , что это эта "совместная фотография" нифига не совместная фотография
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Julia Balinova
Ответ Антон Киселёв
Самое большое разочарование было в том , что это эта "совместная фотография" нифига не совместная фотография
Да и вообще не очень хорошо сделана и слишком сильно обработана, футболисты на ней чисто как восковые фигуры.
+2
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