Гаспачо
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Собрали сборную лучших игроков мира #прямосейчас: в составе нет ни Месси, ни Роналду, ни Холанда🔥🔥🔥

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Зато Беллингем и Мбаппе - на месте.

Очевидно, что в составе не хватает представителей «Байера», в частности, Флориана Виртца, который лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году.

На счету хавбека «Байера» 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах - если дело так пойдет и дальше, то скоро молодой немец потеснит в составе Гризманна, но пока француз обновленном «Атлетико» просто неповторим.

Что скажете? Согласны с таким составом? Кого убрать или добавить?

22 комментария

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Will Turner
салиба это очень смешно конечно
+7
-1
+6
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predMBAPPE
Ответ Максим Максимов
Салах тут лишний
надеюсь ты не Дембеля считаешь достойным)
+5
-1
+4
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predMBAPPE
такое чувство как будто состав выбирали кто больше забил и больше сухарей)
+3
0
+3
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Toni Montana
Ответ Илья Мурашов
Какая разница? Бернарду даже защитником был. Главное, что они могут играть в нападении и по технике получше Салаха.
ага , и забивают по 20+ мячей за сезон, да ?
+2
0
+2
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predMBAPPE
полностью согласен кроме Мбаппе, прости Господи но я бы предпочел Вини (фан Барсы), ну и Араухо вместо Салиба)
+3
-2
+1
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Mamontilo
ну собрали и собрали, это же не иж-юпитер перебрать
+1
0
+1
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красный008
Ответ Илья Мурашов
Кейн и Мбаппе в нападении. Есть кому забивать. Главное, что Силва и Фоден могут обыграть несколько игроков и отдать пас. Зачем в нападении 3 игрока, которые будут стараться играть на свою статистику?
Главное было игроков из сити да🤨
+1
0
+1
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Владимир Долгополов
Ответ Mamontilo
ну собрали и собрали, это же не иж-юпитер перебрать
Даже не Восход.
0
0
0
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Максим Максимов
Салах тут лишний
+10
-10
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Ханс Ланда
Ответ predMBAPPE
надеюсь ты не Дембеля считаешь достойным)
Сане
0
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Владимир Долгополов
Ответ Илья Мурашов
Какая разница? Бернарду даже защитником был. Главное, что они могут играть в нападении и по технике получше Салаха.
Дергаешь на Сити?Что ты бред порешь откровенный?
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Владимир Долгополов
Ответ Илья Мурашов
Согласен. Бредовая сборная. Ван Дейк лучший на своей позиции? Смешно
Посмейся.
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красный008
Ответ Илья Мурашов
Тут только Родри из Сити. Будет двое. Из Ливерпуля тоже двое. А теперь сравни результаты МС и Ливерпуля
И ты реально думаешь что они сильнее Салаха🙄
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Илья Мурашов
Ответ Sergey Kuznetsov
Не знаю в курсе вы или нет, но тут выбрали лучшего на позиции, хоть и непонятно кто этот рейтинг составил. Когда будете составлять свой, то обязательно включите тех, кого считаете нужным.
Согласен. Бредовая сборная. Ван Дейк лучший на своей позиции? Смешно
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Sergey Kuznetsov
Ответ Илья Мурашов
Кейн и Мбаппе в нападении. Есть кому забивать. Главное, что Силва и Фоден могут обыграть несколько игроков и отдать пас. Зачем в нападении 3 игрока, которые будут стараться играть на свою статистику?
Не знаю в курсе вы или нет, но тут выбрали лучшего на позиции, хоть и непонятно кто этот рейтинг составил. Когда будете составлять свой, то обязательно включите тех, кого считаете нужным.
0
0
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Илья Мурашов
Ответ красный008
Главное было игроков из сити да🤨
Тут только Родри из Сити. Будет двое. Из Ливерпуля тоже двое. А теперь сравни результаты МС и Ливерпуля
0
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Илья Мурашов
Ответ Toni Montana
ага , и забивают по 20+ мячей за сезон, да ?
Кейн и Мбаппе в нападении. Есть кому забивать. Главное, что Силва и Фоден могут обыграть несколько игроков и отдать пас. Зачем в нападении 3 игрока, которые будут стараться играть на свою статистику?
0
0
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Илья Мурашов
Ответ predMBAPPE
так они же полузащитники атакующие, нет?
Какая разница? Бернарду даже защитником был. Главное, что они могут играть в нападении и по технике получше Салаха.
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predMBAPPE
Ответ Илья Мурашов
Бернарду и Фоден. Выбирай
так они же полузащитники атакующие, нет?
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Илья Мурашов
Ответ predMBAPPE
надеюсь ты не Дембеля считаешь достойным)
Бернарду и Фоден. Выбирай
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