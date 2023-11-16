Собрали сборную лучших игроков мира #прямосейчас: в составе нет ни Месси, ни Роналду, ни Холанда🔥🔥🔥

Зато Беллингем и Мбаппе - на месте.

Очевидно, что в составе не хватает представителей «Байера», в частности, Флориана Виртца, который лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг Европы в 2023 году.

На счету хавбека «Байера» 18 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах - если дело так пойдет и дальше, то скоро молодой немец потеснит в составе Гризманна, но пока француз обновленном «Атлетико» просто неповторим.

Что скажете? Согласны с таким составом? Кого убрать или добавить?