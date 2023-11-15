Гаспачо
Блог

«Бавария» прописала Кейну неплохой бонус. Харри может получить его за свои непосредственные обязанности

Клубы Клубы
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Харри Кейн Харри Кейн
Футбол Футбол

Больше голов − больше баварских колбасок.

30-летний английский форвард Харри Кейн этим летом перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86 млн фунтов. Игрок с первого матча доказывал, что ему не потребуется много времени на адаптацию.

В первое время ходили слухи о том, что в контракте Кейна есть пункт о контрвыкупе, однако эти сведения быстро опровергли. Теперь появилась новая информация, которая касается бонусов.

По данным Bild, Харри получит 250 тысяч евро в случае, если за весь сезон наберет более 40 очков по системе «гол + пас». Английский форвард − самый высокооплачиваемый игрок «Баварии» с зарплатой в 25 млн евро за сезон (на втором месте − Нойер и его 21 млн).

На данный момент Кейн забил 21 гол и отдал 7 голевых передач, в их числе три хет-трика и гол со своей половины поля «Дармштадту». Получается, что до приятного бонуса осталось всего 13 очков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий