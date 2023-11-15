«Бавария» прописала Кейну неплохой бонус. Харри может получить его за свои непосредственные обязанности

Больше голов − больше баварских колбасок.

30-летний английский форвард Харри Кейн этим летом перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86 млн фунтов. Игрок с первого матча доказывал, что ему не потребуется много времени на адаптацию.

В первое время ходили слухи о том, что в контракте Кейна есть пункт о контрвыкупе, однако эти сведения быстро опровергли. Теперь появилась новая информация, которая касается бонусов.

По данным Bild, Харри получит 250 тысяч евро в случае, если за весь сезон наберет более 40 очков по системе «гол + пас». Английский форвард − самый высокооплачиваемый игрок «Баварии» с зарплатой в 25 млн евро за сезон (на втором месте − Нойер и его 21 млн).

На данный момент Кейн забил 21 гол и отдал 7 голевых передач, в их числе три хет-трика и гол со своей половины поля «Дармштадту». Получается, что до приятного бонуса осталось всего 13 очков.