⚽️Секрет в мелочах. Хаби Алонсо любопытными способами пытается сделать игру «Байера» быстрее

Крутая задумка.

Во время последнего матча «Байера» против «Униона» (4:0) журналист ESPN Арчи Ринд-Тутт заметил одну очень интересную деталь. От нее напрямую зависит скорость игры, которую прививает леверкузенскому клубу Хаби Алонсо.

Ринд-Тутт насчитал вдоль бровки целых 29 лежащих мячей. Причем они не спрятаны за рекламным щитом, как это обычно бывает, а сразу доступны для ввода мяча.

Задумка испанца понятна: количество аутов в игре довольно большое, а, как известно, чем быстрее ты вводишь мяч в игру, тем меньше вероятность его потери. К таким выводам несколько лет назад пришли в «Ливерпуле», когда наняли тренера по аутам Томаса Гроннемарка.

Хаби Алонсо, очевидно, не хочет терять время на поиск мяча боллбоем, затем передаче его игроку. Все это стоит драгоценных секунд, за которые футболист «Байера» может начать опасную атаку. Тем более, что при испанце леверкузенцы стали играть в очень интенсивный футбол.

В этом сезоне команда Хаби Алонсо уже установила несколько личных рекордов и продолжает серьезную серию:

▪️ 17 сыгранных матчей, 16 побед, причем 12 из них − подряд;

▪️ «Байер» забил минимум два гола во всех 16-ти матчах сезона 2023/24. В Бундеслиге команда забила уже 34 мяча − клубный рекорд после 11-ти туров;

▪️ После 11 туров у команды Хаби Алонсо уже 31 очко. Это клубный рекорд за все время игры в Бундеслиге.