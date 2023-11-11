Месси признался, что в «ПСЖ» ему хотелось играть под 10-м номером. Зидан с Лео согласился

Вы уже слышали про совместное интервью Зидана и Месси в рамках рекламной акции adidas. Легенды обсудили не только роль «десятки» в футболе, но и любимый игровой номер аргентинца.

В «ПСЖ» Лионель выступал с цифрой 30 на спине. Этот номер для Лео важен, ведь именно под ним он дебютировал за «Барселону». Но со временем 10-й номер стал частью бренда Месси, видеть его в футболке с другой цифрой было как минимум непривычно.

Аргентинец признался, что в «ПСЖ» ему не хватало любимого номера:

«В «ПСЖ» я не играл под 10-м номером. А я к нему очень привык, ведь играл под ним за «Барселону» и Аргентину. Конечно, для меня это никогда не было проблемой, но все же я скучал по «моему номеру». Я ведь всю жизнь под ним играл. Но вскоре я привык. И потом, 30-й номер тоже для меня особенный. Под этим номером началась моя карьера».

Зидан парировал: «Этот номер был особенным лично для тебя, но люди хотят видеть Месси только под номером 10. Если я вижу Месси на поле, я всегда хочу видеть 10 на его спине».

Лео на слова Зизу ответил улыбкой.

За парижан под 10-м номером играл Неймар. По данным RMC Sport, бразилец предложил товарищу забрать номер, но Лео отказался.

Мы все же увидели аргентинца в футболке «ПСЖ» с цифрой 10. Из-за особых правил турнира в матче Кубка Франции против «Марселя» Лионель сыграл под 10-м номером, а Ней – под 11-м.

А как вы относитесь к тому, что в Париже Месси остался без любимого номера?