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Все презентации «Золотого мяча» Месси. Начинал застенчивой походкой, а заканчивает невозмутимой и с тремя сыновьями

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В субботу Лео Месси презентовал свой восьмой «Золотой мяч». Аргентинец взял первую награду в 21 год, а к 25 поднимал уже четвертый! Холанду и Мбаппе близястя к этому возрасту и уже забили больше, но до сих пор без «Золотого мяча».

Кажется, до рекорда Лео будет невозможно добраться, поэтому запечатлим все презентации «ЗМ» аргентинцем. Вот как проходили первые шесть в «Барсе»: начиналось со скромной улыбки, а заканчивалось гордой и скромной походкой с тремя детьми.

Седьмой был в «Париже», и рядом уже не Хави с Иньестой, а Доннарума.

Восьмой – в «Майами». Вот так нужно заканчивать карьеру в Европе.

1 комментарий

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asbukan
Великий
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