Зидан и Месси только однажды встретились на поле, но королем тогда был Роналдиньо – ему аплодировал «Бернабеу»

В недавнем интервью для adidas Зинедин Зидан и Лионель Месси поделились множеством приятных воспоминаний. Эти легенды выходили вместе на поле лишь однажды – в ноябре 2005 года.

В тот день «Реал» принимал «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» и был разгромлен «блауграной» со счетом 0:3. Лео Месси сыграл в том матче огромную роль: ассистировал Самуэлю Это'О, открывшему счет, и заставил Зидана сосредоточиться на обороне.

На 33-й минуте француз неосторожным ударом сбил Месси с ног, но фол не был зафиксирован. Хави и остальные игроки команды были в ярости, а Зидан даже не извинился.

Однако ни звездный мадридский ветеран, ни восходящая звезда «Барселоны» не стали в этот день героями матча. Победу гостям принес гол Роналдиньо, который после игры был на устах у всех.

Даже зрители «Бернабеу» были настолько впечатлены, что аплодировали бразильцу, когда он уходил с поля. Роналдиньо – один из трех игроков «Барсы», которым аплодировали на «Сантьяго Бернабеу».

Это была, возможно, лучшая игра Роналдиньо в футболке «Барсы»!