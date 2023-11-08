«Когда мы [тренеры] находимся на этих встречах, когда мы все вместе, мы испытываем одинаковые чувства, это точно», – сказал Микель Артета. – «Ошибки – это часть эволюции. Траектория никогда не будет такой [жест вверх], всегда будут неровности на дороге, и эти вещи необходимы, чтобы улучшить игру в правильном направлении.

Но мы должны говорить громко. Если у тебя есть проблема и ты ставишь ее на ничью, то проблема будет в ничьей, и в какой-то момент она начнет вонять.

Если у вас есть проблема, давайте поговорим о ней, постараемся ее улучшить. Это то, что мы пытаемся сделать. Больше ничего».

Артета никогда не делал никаких личных выпадов и никого не обвинял в предвзятости, в отличие от того же Юргена Клоппа, который даже получал дисквалификацию.

Босс «Арсенала» не отступает от своей жесткой позиции в отношении повторяющихся ошибок VAR, некоторые из которых даже стоили очков его команде. Несмотря на то, что ФА потребовала от лондонцев ответа, Артета, похоже, будет защищать свое мнение.