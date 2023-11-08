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☹️ «Ты съел мои чипсы?». Бекхэм обиделся на Анри за то, что он съел его Lay’s 🫳🏻

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Хитрая реклама или случай из жизни?

Перед матчем «Милана» и «ПСЖ» произошел забавный эпизод. Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм были замечены за поеданием чипсов.

Экс-звезды футбола даже устроили на этой почве небольшой конфликт: Бэкс с разочарованием заметил, что чипсы закончились.

«Ты съел мои чипсы?» - разочарованно обратился Бекхэм к Анри.

Судя по висящему сверху микрофону, скоро мы получим новый рекламный ролик Lay’s с солью.

А вы увидели его раньше премьеры!

1 комментарий

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Denis Akhmarov
маркетологам лэйс респект, хотя не... респект был бы если не снимали ролик а оставили как вирусное видео
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