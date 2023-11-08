☹️ «Ты съел мои чипсы?». Бекхэм обиделся на Анри за то, что он съел его Lay’s 🫳🏻
Хитрая реклама или случай из жизни?
Перед матчем «Милана» и «ПСЖ» произошел забавный эпизод. Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм были замечены за поеданием чипсов.
Экс-звезды футбола даже устроили на этой почве небольшой конфликт: Бэкс с разочарованием заметил, что чипсы закончились.
«Ты съел мои чипсы?» - разочарованно обратился Бекхэм к Анри.
Судя по висящему сверху микрофону, скоро мы получим новый рекламный ролик Lay’s с солью.
А вы увидели его раньше премьеры!
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