☹️ «Ты съел мои чипсы?». Бекхэм обиделся на Анри за то, что он съел его Lay’s 🫳🏻

Хитрая реклама или случай из жизни?

Перед матчем «Милана» и «ПСЖ» произошел забавный эпизод. Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм были замечены за поеданием чипсов.

Экс-звезды футбола даже устроили на этой почве небольшой конфликт: Бэкс с разочарованием заметил, что чипсы закончились.

«Ты съел мои чипсы?» - разочарованно обратился Бекхэм к Анри.

Судя по висящему сверху микрофону, скоро мы получим новый рекламный ролик Lay’s с солью.

А вы увидели его раньше премьеры!