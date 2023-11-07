«Не каждому удается поцеловать Лионеля Месси». Пост певца Малумы взорвал социальные сети💋

В своем последнем посте в социальных сетях латиноамериканский певец Малума поделился кадрами со своего концерта, на одном из них был запечатлен его поцелуй Лео Месси.

В настоящее время Месси наслаждается перерывом после нескольких месяцев напряженной работы с момента перехода в «Интер Майами». На минувших выходных он посетил концерт певца.

Малума был рад дорогому гостю и подписал в посте: «Не каждому удается поцеловать Лионеля Месси. Люблю тебя, брат».

Разумеется, пост вызвал шквал внимания и собрал более миллиона лайков.