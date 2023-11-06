«Лучше обыграть «Барсу», а не «Райо». Анчелотти не расстроен потерей очков — ему важнее победа в класико

Приоритеты.

В воскресенье вечером «Реал Мадрид» потерял очки в домашнем матче против «Райо Вальекано» — встреча завершилась нулевой ничьей. Но Карло Анчелотти этот результат не сильно расстроил, потому что, по его мнению, лучше было ошибиться в матче с «Райо», чем с «Барсой».

«Если бы мы сыграли вничью в класико, но победили сегодня, ничего бы не поменялось [с точки зрения турнирного положения]. Если мы собрались одержать победу в одном из этих двух матчей, то лучше обыграть «Барселону», а не «Райо», — прокомментировал результат главный тренер «Мадрида» после окончания матча.

Несмотря на поражение со счетом 1:2 в класико неделю назад, «Барселона» сократила отставание от «Реала» до двух очков, обыграв «Реал Сосьедад» благодаря позднему голу Рональда Араухо (1:0). Однако в лидерах таблицы Ла Лиги до сих пор остается «Жирона», которая опережает «Реал» на два очка, а каталонцев, соответственно, на четыре.