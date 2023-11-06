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«Лучше обыграть «Барсу», а не «Райо». Анчелотти не расстроен потерей очков — ему важнее победа в класико

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Приоритеты.

В воскресенье вечером «Реал Мадрид» потерял очки в домашнем матче против «Райо Вальекано» — встреча завершилась нулевой ничьей. Но Карло Анчелотти этот результат не сильно расстроил, потому что, по его мнению, лучше было ошибиться в матче с «Райо», чем с «Барсой».

«Если бы мы сыграли вничью в класико, но победили сегодня, ничего бы не поменялось [с точки зрения турнирного положения]. Если мы собрались одержать победу в одном из этих двух матчей, то лучше обыграть «Барселону», а не «Райо», — прокомментировал результат главный тренер «Мадрида» после окончания матча.

Несмотря на поражение со счетом 1:2 в класико неделю назад, «Барселона» сократила отставание от «Реала» до двух очков, обыграв «Реал Сосьедад» благодаря позднему голу Рональда Араухо (1:0). Однако в лидерах таблицы Ла Лиги до сих пор остается «Жирона», которая опережает «Реал» на два очка, а каталонцев, соответственно, на четыре.

21 комментарий

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Maksim1302
Обыграть? В игре доминировала Барса, правильнее сказать «важнее отскочить в игре с Барсой»
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бек саидов
Ответ Jon han
вот Анчелоти 😁))
вот отмазка , лучше выиграть класико. выиграли отскоками, а хвастается как дурак.В следующем класико будет разгром в пользу каталонцев.Фундамент положил сам Карло.
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Your Friend
Ответ войд
Приятно конечн нагнуть свою игрушку да ещё и на тренировочном унитазе,но не обыграть Райо на своём поле, это очередной позор чилоти)
Реал при Анчелотти по пальцам одной руки в ЛаЛиге обыгрывал Барсу, в то же время Хави, который не так давно побеждал чаще тренеришки из Мадрида xDD и все победы Мадрида ссылаются на то что в Барсе как обычно пол состава в лазарете и ты шутку про тренеровочное поле Мадрида спиздил у Барсы, это Реал привык проигрывать на своем поле Барсе со счетом 4-0, 5-0, 6-2 так что адиос мучачос
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Bazilic
А где Реал Барсу то обыграл?
Вот в прошлом сезоне на Камп Ноу обыграли (4:0), а это отскок называется
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Bazilic
В том сезоне Реал по такому принципу чемпионат проиграл
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v@mpir
Не обыграл, а выиграл(за счёт Беллингема). А если ещё точнее, то Хави проиграл сам себе.
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Den
это тактические ошибки Хави с заменами и индивидуальный талант Джуд помог выиграть в класико, а не тактические решения Анчелотти
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Jon han
вот Анчелоти 😁))
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Jon han
Ответ бек саидов
вот отмазка , лучше выиграть класико. выиграли отскоками, а хвастается как дурак.В следующем класико будет разгром в пользу каталонцев.Фундамент положил сам Карло.
вот вот!))++
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Your Friend
Ответ войд
103-100 Реал всю историю владеет Негрейрой Это все что тебе нужно знать)
ага сейчас бы победы реала учитывать в 20м веке, при поддержке короля испании и диктатора, посчитай теперь сколько раз Реал проиграл Барсе в 21 веке ахахахах, перевес в пользу Барсы, а теперь васькай гуляй
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Игорь Климов
Ну, не так важно кто выигрывает в Эль-Класико, а главное кто станет Чемпионом Испании!
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Purp
Ну вот систематические победы у таких соперников, в конечном итоге, сделают тебя чемпионом. Хоть дважды Барсу обыграй, а дожимать такие игры нужно.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ бек саидов
вот отмазка , лучше выиграть класико. выиграли отскоками, а хвастается как дурак.В следующем класико будет разгром в пользу каталонцев.Фундамент положил сам Карло.
Тогда скажет что лучше выиграть лигу, потом пройти дальше в ЛЧ, если и там мимо тогда переключатся на рассизм)
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Фархад Касимханов
Ответ бек саидов
вот отмазка , лучше выиграть класико. выиграли отскоками, а хвастается как дурак.В следующем класико будет разгром в пользу каталонцев.Фундамент положил сам Карло.
он хотел сказать классико принципиален,для обоих команд
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Serdida Orayew
Ответ войд
Сейчас бы победы времен Негрейры учитывать,который 20 лет тащил кабинет 103-100,Реал сделал бчку своей вещью,просто прими это)
ну допустим ты прав, Ваш Реал королевский, а Барса середняк.

не стыдно ли Королевским 100 раз проигрывать у середняков???Позорище.
помню как то просили вынести мусор на Сантьяго, а Барса взяла и вынесла Реал 0-4...
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mgarnet13
Ответ Your Friend
ага сейчас бы победы реала учитывать в 20м веке, при поддержке короля испании и диктатора, посчитай теперь сколько раз Реал проиграл Барсе в 21 веке ахахахах, перевес в пользу Барсы, а теперь васькай гуляй
Поддержке кого? Барсы? Гуляй васян
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TAGAY
Ответ v@mpir
Не обыграл, а выиграл(за счёт Беллингема). А если ещё точнее, то Хави проиграл сам себе.
У Барсы 6 игроков основы не было на поле, и лишь двое из вышли во втором тайме, и то после месяца отдыха из за травмы. Усилить игру было некем, выпустил неготовых Лева и Рафа и продул..
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