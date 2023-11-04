Роналду не попал в шорт-лист на «Золотой мяч». Португальца позвали проголосовать, но он проигнорировал запрос

Обиделся не в первый раз.

Криштиану Роналду не номинировали на «Золотой мяч» 2023 года, но португалец все равно оказался в центре внимания.

В последние годы отношения форварда с наградой можно назвать сложными. Если в период с 2008 по 2017 год Криштиану Роналду становился обладателем «ЗМ» пять раз, то за последние шесть лет похвастаться нечем.

В этом году его не было даже в шорт-листе. Что еще хуже, его вечный соперник Лионель Месси стал восьмикратным победителем в номинации, еще больше укрепив свой статус.

В состав жюри «Золотого мяча» в этом году вошли 100 журналистов из 100 стран, занимающих первые места в рейтинге ФИФА. Месси был признан победителем, набрав 462 очка − на 105 больше, чем занявший второе место Эрлинг Холанд.

Кроме «Золотого мяча» на церемонии вручалась еще одна награда − Копа Трофи. Ее получает лучший игрок не старше 21 года. За нее голосуют бывшие обладатели «ЗМ». Так как Криштиану Роналду пять раз брал заветный личный трофей, то автоматически был приглашен отдать свой голос.

Однако, как сообщает Footmercato, суперзвезда «Аль-Насра» отказался голосовать. В его отсутствие свои голоса отдали Лео Месси, Карим Бензема, Лука Модрич, Жан-Пьер Папен и Зинедин Зидан. Джуд Беллингем получил награду за яркий сезон в составе дортмундской «Боруссии» и впечатляющую кампанию на чемпионате мира в составе сборной Англии.

В сообщении также упоминается, что Криштиану Роналду уже несколько лет не отвечает на запросы французских СМИ и не входит в состав жюри.