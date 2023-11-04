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Роналду не попал в шорт-лист на «Золотой мяч». Португальца позвали проголосовать, но он проигнорировал запрос

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Обиделся не в первый раз.

Криштиану Роналду не номинировали на «Золотой мяч» 2023 года, но португалец все равно оказался в центре внимания.

В последние годы отношения форварда с наградой можно назвать сложными. Если в период с 2008 по 2017 год Криштиану Роналду становился обладателем «ЗМ» пять раз, то за последние шесть лет похвастаться нечем.

В этом году его не было даже в шорт-листе. Что еще хуже, его вечный соперник Лионель Месси стал восьмикратным победителем в номинации, еще больше укрепив свой статус.

В состав жюри «Золотого мяча» в этом году вошли 100 журналистов из 100 стран, занимающих первые места в рейтинге ФИФА. Месси был признан победителем, набрав 462 очка − на 105 больше, чем занявший второе место Эрлинг Холанд.

Кроме «Золотого мяча» на церемонии вручалась еще одна награда − Копа Трофи. Ее получает лучший игрок не старше 21 года. За нее голосуют бывшие обладатели «ЗМ». Так как Криштиану Роналду пять раз брал заветный личный трофей, то автоматически был приглашен отдать свой голос.

Однако, как сообщает Footmercato, суперзвезда «Аль-Насра» отказался голосовать. В его отсутствие свои голоса отдали Лео Месси, Карим Бензема, Лука Модрич, Жан-Пьер Папен и Зинедин Зидан. Джуд Беллингем получил награду за яркий сезон в составе дортмундской «Боруссии» и впечатляющую кампанию на чемпионате мира в составе сборной Англии.

В сообщении также упоминается, что Криштиану Роналду уже несколько лет не отвечает на запросы французских СМИ и не входит в состав жюри.

12 комментариев

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Bazilic
Грустно видеть, в кого превратился Роналду(
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Dooomer
Кринжевый детский сад
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teto
Несколько лет игрорирует голосование, но только в этом году это стало новостью.
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Vlados 86
Кришу некогда, он за золотой мяч пустыни борется.
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Александр Северный
Ответ Bazilic
Грустно видеть, в кого превратился Роналду(
а он в это не превращался.
с этим люди рождаются. со временем просто всё это вышло наружу.

в Месси ничего не поменялось с момента становления легендой. даже огромное количество денег не поменяло его. Роналду помимо человеческих факторов, ещё и пригубил в полном объёме хирургическим.
+4
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maks677
Не было Кокорина
0
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Илья Мурашов
Обиделся Роналду. Причем сильно.
+4
-4
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, сколько же у этого Кринжа комплексов по отношению к гению футбола Лео Месси)
+7
-7
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040474Andrei
Лев. Зачем ему зато надо. Так. Пуканы взорвать …😁
0
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Greatest Of All Time
Человек не поздравил Модрича, Бензема. А вы тут просите что бы проголосовал.
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