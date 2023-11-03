🔥 Месси точно не побьет этот рекорд Роналду. Все благодаря УЕФА

УЕФА объявил, что со следующего года премия «Игрок года» отменяется. Теперь ассоциация будет выбирать лучшего футболиста сезона совместно с французской медиакомпанией Groupe Amaury.

Это означает, что «Золотой мяч» будет выбором не только журнала France Football, но и УЕФА.

Напомним, что игроком года по версии УЕФА стал Эрлинг Холанд. «Золотой мяч» же выиграл Лионель Месси.

В заявлении УЕФА сказано: «Вместе с Groupe Amaury мы стремимся повысить уровень и глобальный охват наград, одновременно способствуя чувству единства и сотрудничества в футбольном сообществе».

Кстати, у Лионеля Месси всего две награды «Игрок года», тогда как у Криштиану Роналду их три. Похоже, что не все рекорды португальца сможет покорить аргентинец.

Как изменения отразятся на результатах? Ждем доминирования европейцев?