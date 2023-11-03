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Суперфанатку Лионеля Месси больше нельзя назвать «Мисс БумБум» после трансформации ее тела – теперь у нее новое прозвище

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Суперфанатка Лионеля Месси Сьюзи Кортес получила новое прозвище после невероятной трансформации тела. Бразильянка отказалась от своего прежнего прозвища «Мисс БумБум» - после того, как девушка сосредоточилась на бодибилдинге, многие фанаты называют ее «Женщина-Халк».

Бывшая модель Playboy призналась, что тратит около 8700 фунтов в месяц на стремление к «физическому совершенству».

«Я работаю с тренерами, диетологами и физиотерапевтами, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме».

Но несмотря на то, что ее страсть к фитнесу обходится ей в кругленькую сумму, Сюзи убеждена, что оно того стоит.

Она объяснила: «Я считаю, что стремление к совершенству означает максимальное раскрытие вашего потенциала. Я готова заплатить необходимую цену, чтобы достичь этого совершенства».

Звезда социальных сетей, возможно, пойдет по стопам Месси, который достиг вершины в своем виде спорта, выиграв на этой неделе свой восьмой Золотой мяч.

Сюзи утверждает, что является фанаткой аргентинца номер один и имеет несколько татуировок в честь суперзвезды.

Оцените трансформацию девушки:

15 комментариев

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Роман
Киборг.
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Женёк Кропухинский
Ответ Роман
Киборг.
Помноженный на вечность
+7
0
+7
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Gio S
Губы уткой в прошлое ушло . Теперь девушки качки , как я вижу моду набирают . Не знаю как вам мужики , но это стрёмно .
+6
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+6
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teto
Эх, надо бы тоже в спортзал выбраться... А то хочется покритиковать фигурку, да как-то не с руки.
+3
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кашкаКа
Скоро болт отрастет, если так продолжит)
+2
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Hong Kil
Похоже, что член вырос у нее. А когда в стрингах зажимает его между бедер.
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Airat Alimov
Завязывала бы ты пить с мужиками в гараже по пятницам, совсем женственность потеряла.
+1
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-DF-
Да чета нет особой трансформации, на первых фото на раслабоне, на последних - подсушилась и напряглась. Так то могла дотрансформироваться до того, что пришила бы себе всякое )
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Северный болельщик
Такая с татуировками совсем не смотрится. Еще и с такими...идолоподобными
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Фан Рубина
Из Мисс БумБус в Мисс Ужас за свои же деньги.
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NEK
Месси будет не в восторге.
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Sgt. Elias Grodin
Из фaнатки Месси решила переквалифицироваться в фaнатку Ронaлду.
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кашкаКа
Где третья татуха про Месси?)
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АРХАТ
Мало что от женского осталось. И тембр голоса поди соответствующий
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