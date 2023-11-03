Суперфанатку Лионеля Месси больше нельзя назвать «Мисс БумБум» после трансформации ее тела – теперь у нее новое прозвище

Суперфанатка Лионеля Месси Сьюзи Кортес получила новое прозвище после невероятной трансформации тела. Бразильянка отказалась от своего прежнего прозвища «Мисс БумБум» - после того, как девушка сосредоточилась на бодибилдинге, многие фанаты называют ее «Женщина-Халк».

Бывшая модель Playboy призналась, что тратит около 8700 фунтов в месяц на стремление к «физическому совершенству».

«Я работаю с тренерами, диетологами и физиотерапевтами, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме».

Но несмотря на то, что ее страсть к фитнесу обходится ей в кругленькую сумму, Сюзи убеждена, что оно того стоит.

Она объяснила: «Я считаю, что стремление к совершенству означает максимальное раскрытие вашего потенциала. Я готова заплатить необходимую цену, чтобы достичь этого совершенства».

Звезда социальных сетей, возможно, пойдет по стопам Месси, который достиг вершины в своем виде спорта, выиграв на этой неделе свой восьмой Золотой мяч.

Сюзи утверждает, что является фанаткой аргентинца номер один и имеет несколько татуировок в честь суперзвезды.

Оцените трансформацию девушки: