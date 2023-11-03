Месси получил подарок от своего спонсора в честь вручения «Золотого мяча»: 8 бутылок из золота🤩🤩🤩

Красивый получился набор.

Известный производитель энергетических напитков вручил Лионелю набор из восьми золотых бутылок с фирменным логотипом.

В одной из них - частицы газона из родного Розарио, содержание остальных семи неизвестно, но в подписи к посту Лео заявил, что подарит их тем, кто помог ему в достижении успеха - семье, друзьям и тренерам.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23).