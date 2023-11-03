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Месси получил подарок от своего спонсора в честь вручения «Золотого мяча»: 8 бутылок из золота🤩🤩🤩

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Красивый получился набор.

Известный производитель энергетических напитков вручил Лионелю набор из восьми золотых бутылок с фирменным логотипом.

В одной из них - частицы газона из родного Розарио, содержание остальных семи неизвестно, но в подписи к посту Лео заявил, что подарит их тем, кто помог ему в достижении успеха - семье, друзьям и тренерам.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23).

8 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Месси величайший поджигатель пуканов в истории!😎🔥
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Илья Мурашов
Мячи, кольца, бутылки. Что дальше?
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Iamliam
Ответ Илья Мурашов
Мячи, кольца, бутылки. Что дальше?
Мечи, магия, драконы)
+1
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков. G. O. A. T. 🐐🇦🇷
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inecro
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Прошлтт Рооллшг
Какие красивые бутылки 😍. Шикарно🏆👑
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Nacho13
Я подумал, что это подсолнечное масло
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Иван Балашов
Ещё две и может в боулинг играть.
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CopaAmerica
Ответ Flow market Victor Mercedes
Месси величайший поджигатель пуканов в истории!😎🔥
причем уникальный, эти пуулканы потом горят вечно
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