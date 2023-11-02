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«Вот почему футбол прекрасен». Фанаты «Тоттенхэма» реагируют на очередную неудачу Кейна

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После шокирующего поражения «Бавария» вылетела из Кубка Германии, и теперь у нее осталось только два турнира: Бундеслига и Лига чемпионов.

Хотя Харри Кейн не играл, шутки пишутся сами собой, особенно если вы болельщик «Тоттенхэма». Поскольку «шпоры» занимают первое место в Премьер-лиге, а «Бавария» вылетела из внутреннего кубка (впрочем, как и «шпоры») и проиграла Суперкубок Германии, Кейну явно лучше не заходить соцсети в ближайшие дни.

Harry Kane scores goal from inside own half for Bayern Munich, echoing predecessor David Beckham | CNN

Реакции фанатов «шпор»:

💭: «Он действительно отказался от сказочной карьерой ради пары легких трофеев и уже вылетел из двух турниров. Надеюсь, «Штутгарт» или «Леверкузен» выиграют Бундеслигу».

💭: «Представьте себе сцену, если «Тоттенхэм» выиграет трофей в этом году, а «Бавария» останется без трофея в главной фермерской лиге за пределами Шотландии».

💭: «Кейн не играл. Проблема в Тухеле – он мошенник. Еще больший дурак Харри, что поддался на его уговоры».

💭: «Смешная ситуация с Кейном, но, несмотря на все нефтяные деньги и государственные клубы, такие моменты напоминают о том, почему футбол по-настоящему прекрасен».

1 комментарий

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Zalupechkin
Настоящие болельщики тоттенхэма никогда не будут подтрунивать над Кейном ! он легенда клуба и один из лучших футболистов в истории шпор . Так что только успехов ему .
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