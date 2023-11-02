Папа Римский Франциск – большой поклонник красивой игры. Это неудивительно, ведь он родом из Аргентины – страны, где футбол является не просто игрой, а образом жизни.

На этой земле родились легенды игры – Диего Марадона и Лионель Месси. Папа Франциск был свидетелем того, как они оба становились чемпионами мира, и имел честь неоднократно встречаться с ними лично.

Когда Папу спросили, кого из них он считает величайшим футболистом в истории, он не стал медлить с ответом: Я бы добавил третьего – Пеле. Это те трое, за кем я следил. Все трое – великие, каждый со своими особенностями.

Однако как человек церкви, когда речь идет о выборе любимого игрока, я не основываю свое суждение только на его мастерстве на футбольном поле.

Марадона как человек не состоялся. Бедняга, он поскользнулся, люди вокруг не помогли ему. Это [его жизнь] закончилось плохо. Месси другой – он невиновен, он джентльмен. Но самый большой джентльмен -–это Пеле. Он человек с очень большим сердцем».