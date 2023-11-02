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Папа Римский Франциск назвал главного джентльмена в футболе – это не Месси

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Пеле Пеле
Диего Марадона Диего Марадона
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Папа Римский Франциск – большой поклонник красивой игры. Это неудивительно, ведь он родом из Аргентины – страны, где футбол является не просто игрой, а образом жизни.

На этой земле родились легенды игры – Диего Марадона и Лионель Месси. Папа Франциск был свидетелем того, как они оба становились чемпионами мира, и имел честь неоднократно встречаться с ними лично.

Когда Папу спросили, кого из них он считает величайшим футболистом в истории, он не стал медлить с ответом: Я бы добавил третьего – Пеле. Это те трое, за кем я следил. Все трое – великие, каждый со своими особенностями.

Однако как человек церкви, когда речь идет о выборе любимого игрока, я не основываю свое суждение только на его мастерстве на футбольном поле.

Марадона как человек не состоялся. Бедняга, он поскользнулся, люди вокруг не помогли ему. Это [его жизнь] закончилось плохо. Месси другой – он невиновен, он джентльмен. Но самый большой джентльмен -–это Пеле. Он человек с очень большим сердцем».

Pelé: 'God gave me the gift of knowing how to play football' - Vatican News

4 комментария

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Flow market Victor Mercedes
Ответ Anton Abaturov
зато Месси главный слабоумный футбола. Сейчас таких любят, это мировой тренд, не обошедший сторон футбол, дают фейковые ЗМ и помогают выиграть различные турниры. А ещё закрывают глаза на то,что кушают тяжелый добинг,запрещенных МОК. А Пеле уважуха. Марадона же был гением, а такие все поверженны порокам.
сочувствую парень, держи на лечение 💊💊💊💵💵💵
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+2
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barca1899messi
Ответ Anton Abaturov
допинг, конечно же. Что то Т9 опять выдумывает у меня:)
даже Т9 те пытаются помочь в написании ты и то не справился🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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