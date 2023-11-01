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Похоже, это главные бутсы в истории футбола – adidas снова удивил подарком для Месси. Все продумано до мелочей

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В понедельник Лео Месси забрал восьмой «Золотой мяч», adidas не мог игнорировать победу даже на фоне масштабной критики голосования. Спортивный бренд подарил аргентинцу восемь золотых перстней, а сегодня показал миру новые бутсы Лео.

Обувь оформлена в золотом оттенке , но цвет – последнее, на чем стоит задерживать внимание. На каждой бутсе изображено 8 золотых мячей, а года, в которых Месси выигрывал каждую из наград, нанесены на подошве. Также в районе голеностопа видны имена близких аргентинцу людей – жены Антонеллы и троих сыновей.

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4 комментария

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Александр Михненко
Королю,королевские подарки
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Прошлтт Рооллшг
Шикарные бутсы 🏆
+2
0
+2
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Игорь Климов
Шедевральный подарок для гения футбола - Лео Месси от adidas!
+2
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Прошлтт Рооллшг
Королю королевское 👑🤴
0
0
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