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Бекхэм забавно прокомментировал гол Кейна с центра поля. Когда-то Дэвид забивал так же за «МЮ»

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Вы уже видели классный гол Кейна со своей половины поля в матче против «Дармштадта».

В той встрече «Бавария» за 37 минут забила сопернику восемь безответных мячей. А Харри добавил в свою личную статистику хет-трик и ассист.

Логично, что гол нападающего с центра никого не оставил равнодушным. А у жителей Туманного Альбиона этот мяч вызвал приятные ассоциации с другим английским игроком – Дэвидом Бекхэмом.

Первым о Бексе в комментариях на странице Кейна вспомнил Беллингем.

Вскоре в игру вступил сам Дэвид. Он оставил забавный комментарий под видео, в котором Харри объясняет, как он забил тот самый гол: «Ну, я даже не знаю, где ты подсмотрел эту идею! Что за гол!»

В 1996 году в матче «МЮ» против «Уимблдона» Бекхэм забил похожий гол с центра поля. Свой мяч в ворота «Дармштадта» Кейн отметил жестом, напоминающим празднование Бекса: поднял вверх раскинутые руки.

История циклична.

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