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😨 «Это не идет в один ряд с вечеринками». Президент Бразилии призвал молодежь равняться на Месси, и похоже, что сделал намек на Неймара

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Президент Бразилии Лула да Силва призвал соотечественников равняться на Лионеля Месси.

Главы государства сделал неожиданное заявление после восьмого «Золотого мяча» аргентинца.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Парню 36 лет, он чемпион мира, получил «Золотой мяч» и все такое. Он должен стать примером самоотверженности для молодежи.

Brazil election: Lula wins over right-wing Bolsonaro : NPR

Лионель должен быть источником вдохновения для детей. Любой, кто хочет выиграть «Золотой мяч», должен полностью посвятить себя делу, должен быть профессионалом. Это не идет в один ряд с вечеринками.

Появляется много звезд, а затем они просто исчезают. Появляется 17-летний парнишка, а потом его продают», - заявил Лула да Силва.

А как же Неймар?

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