😡 «Ты снова врешь». Месси резко отреагировал на слухи о тайной встрече с Лапортой. Журналисту пришлось извиняться 🙏

Лионель Месси ответил в соцсетях на слухи о встрече с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Аргентинец опроверг слова журналиста Жерара Ромеро, который утверждал о тайных переговорах между и президентом «Барсы» во время церемонии вручения премии «Золотой мяч».

Похоже, что Лео сильно задели слова Ромеро.

«Ты снова врешь», - написал Месси в соцсетях на фоне поста журналиста.

Журналист немедленно ответил:

«Извиняюсь. Меня снова обманули в чем-то, что связано с Лео.

Мне очень жаль. Я облажался. Я принимаю все, что вы думаете обо мне сегодня, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы этого больше не повторилось. Приношу свои извинения».