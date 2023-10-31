🤯Вот это да! ESPN назвал 4 рекорда Лионеля Месси, которые невозможно побить 🐐
Все со звездочкой.
Вчера форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Журнал France Football оценил его вклад в сезон-2022/23 выше, чем у Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
Аккаунт ESPN FC выбрал четыре рекорда аргентинца, которые, возможно, никогда не будут побиты:
1. Когда Месси играл за «Барселону», он забил 91 гол за один календарный год (2012);
2. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
3. Забил 678 голов за «Барселону».
4. 193 голевые передачи только в Ла Лиге.
«Будет ли когда-нибудь побит хоть один из этих рекордов Лионеля Месси? 🐐» − спрашивают они.
Новому поколению уже по 23 - 25 лет, у них времени не хватит.
А кто будет после, так это неизвестно.