🤯Вот это да! ESPN назвал 4 рекорда Лионеля Месси, которые невозможно побить 🐐

Все со звездочкой.

Вчера форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Журнал France Football оценил его вклад в сезон-2022/23 выше, чем у Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Аккаунт ESPN FC выбрал четыре рекорда аргентинца, которые, возможно, никогда не будут побиты:

1. Когда Месси играл за «Барселону», он забил 91 гол за один календарный год (2012);

2. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

3. Забил 678 голов за «Барселону».

4. 193 голевые передачи только в Ла Лиге.

«Будет ли когда-нибудь побит хоть один из этих рекордов Лионеля Месси? 🐐» − спрашивают они.