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🤯Вот это да! ESPN назвал 4 рекорда Лионеля Месси, которые невозможно побить 🐐

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Все со звездочкой.

Вчера форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Журнал France Football оценил его вклад в сезон-2022/23 выше, чем у Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Аккаунт ESPN FC выбрал четыре рекорда аргентинца, которые, возможно, никогда не будут побиты:

1. Когда Месси играл за «Барселону», он забил 91 гол за один календарный год (2012);

2. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

3. Забил 678 голов за «Барселону».

4. 193 голевые передачи только в Ла Лиге.

«Будет ли когда-нибудь побит хоть один из этих рекордов Лионеля Месси? 🐐» − спрашивают они.

9 комментариев

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Domian
Думаю нет.
Новому поколению уже по 23 - 25 лет, у них времени не хватит.
А кто будет после, так это неизвестно.
+2
-1
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Игорь Климов
Лео Месси в любом возрасте был лучшим футболистом мира, а тому подтверждение - Golden Boy, 8 ЗМ, 6 ЗБ, ни у кого нет столько наград, и в ближайшие десятилетия, и не предвидятся.
+3
-2
+1
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clausevenzzz
8 Дубай Дор тоже вечный рекорд
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ArnoNeputevy
Ещё у Герда Мюллера "вечный рекорд": 40 голов в Бундеслиге за один сезон. Его точно никто никогда не побьёт. ..................
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Контрольный выстрел
Зарево клубники будет еще пару суток 🤪🤣
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R
здесь ещё важно учитывать количество игр в разные времена, когда и кем были те предрекорды, ну и, соответственно, если будут они кем-то побиты. Важен контекст(!) рекорда.
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Никита Волков
Ответ ArnoNeputevy
Ещё у Герда Мюллера "вечный рекорд": 40 голов в Бундеслиге за один сезон. Его точно никто никогда не побьёт. ..................
так Лева побил уже этот рекорд.
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