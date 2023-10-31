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На церемонию «Золотого мяча» Кварацхелия пришел со своей женой Ницей Тавадзе, которая сразу же всех покорила😍

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Они совсем недавно обвенчались.

Вингер футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия появился на красной дорожке со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.

Совсем недавно пара обвенчалась - церемония прошла в середине октября в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары.

Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом.

Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй.

Хвича Кварацхелия и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2023

16 комментариев

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Andy93
Хвича как забитый советский инженер из КБ выглядит на фотках без формы))
+19
0
+19
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Мохнатый55
И кого же она покорила? Ну, кроме Хвичи, конечно.
+12
0
+12
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Николай Козлов
Ответ Мохнатый55
И кого же она покорила? Ну, кроме Хвичи, конечно.
Не сама она а ее, хм... глаза)
+4
0
+4
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sbvinn
Да, про покоренных хотелось бы поподробнее.
+3
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+3
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svolota84
Еще бы заголовок одними заглавными, да восклицательных знаков по-больше. Чтобы по-классике кликбейтных школьноканалов.
+1
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+1
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LaffyTaffy
Мясистая
+1
0
+1
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hett
красивая павианка😍
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ValmontZ
можно было бы и улыбнуться им
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Руслан Магамуров
забаньте этих недожурналистов.чугуновы и федоровы-2 столпа самой тупой журналистики на сайте
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alpa4ino86
Девушка с выдающимися достоинствами 🤗
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UncleMaks
Ответ Мохнатый55
Да, грудь большая и хорошо смотрится в "упаковке", но есть сомнения, что она не отвисшая.
о-натюрель наше все
ты виси-виси, моя грушенька
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Denis Dokuchaev
Ответ Andy93
Хвича как забитый советский инженер из КБ выглядит на фотках без формы))
мне почему-то представилось:
- хвича, вот тут встань, смотри вооооон туда, щас вылетит птичка
- здесь?
- так, да, не горбись! 😁😁
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Руслан Магамуров
Ответ Руслан Магамуров
забаньте этих недожурналистов.чугуновы и федоровы-2 столпа самой тупой журналистики на сайте
ссори,это не журналистика,это недоблогеры
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