На церемонию «Золотого мяча» Кварацхелия пришел со своей женой Ницей Тавадзе, которая сразу же всех покорила😍

Они совсем недавно обвенчались.

Вингер футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия появился на красной дорожке со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.

Совсем недавно пара обвенчалась - церемония прошла в середине октября в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары.

Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом.

Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй.