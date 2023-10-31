На церемонию «Золотого мяча» Кварацхелия пришел со своей женой Ницей Тавадзе, которая сразу же всех покорила😍
Они совсем недавно обвенчались.
Вингер футбольной сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия появился на красной дорожке со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.
Совсем недавно пара обвенчалась - церемония прошла в середине октября в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары.
Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом.
Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй.
ты виси-виси, моя грушенька
- хвича, вот тут встань, смотри вооооон туда, щас вылетит птичка
- здесь?
- так, да, не горбись! 😁😁