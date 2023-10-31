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Сын Роналду уже забивает за «Аль-Наср»: догадаетесь, как он празднует голы?

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Партнеры его в этом поддерживают.

13-летний Криштиану Роналду-младший в середине октября был зачислен в состав команд «Аль-Насра» U13 и U15. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.

И Роналду-младший уже забил первый гол за новую команду с пенальти, отметил он забитый мяч в стиле отца фирменным Siuuu.

Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.

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