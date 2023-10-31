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Месси vs Роналду: посмотрите, как два главных футболиста современности вели себя на церемониях «Золотого мяча»

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Эта была славная охота.

В понедельник Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.

Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Его ближайший преследователь – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

15 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
достаточно из комментарий, один без конца и края благодарит партнёров и семью, другой Я Я Я Я Я)))🔥
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Ложный Латераль
Роналду в этом плане красавчик. Всегда был собой. Никогда не вёл себя в рамках, которые ему ставили его маркетологи.

Кричал на вручении, бросал капитанскую повязку, плакал после травмы в финале Евро 2016, выступал за палестинцев(еще до того, как это стало мейнстримом), и даже убирал со стола Кока-колу(что вероятно и поставило точку на его карьере).

Никогда не строил из себя идеального, кем он был жизни шло и на камеру, никогда не строил из себя скромного(из за чего и остался без поддержки людей в конце)

Этим он похож на людей, живых, не картонных, не идеальных, не как в фильмах. 5 ЗМ, в эпоху всеобщей любви к другому игроку, это столько нужно было стараться, что бы аргументов не оставвлось у журналистов голосующих. Респект
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TAGAY
Ответ Ложный Латераль
Роналду в этом плане красавчик. Всегда был собой. Никогда не вёл себя в рамках, которые ему ставили его маркетологи. Кричал на вручении, бросал капитанскую повязку, плакал после травмы в финале Евро 2016, выступал за палестинцев(еще до того, как это стало мейнстримом), и даже убирал со стола Кока-колу(что вероятно и поставило точку на его карьере). Никогда не строил из себя идеального, кем он был жизни шло и на камеру, никогда не строил из себя скромного(из за чего и остался без поддержки людей в конце) Этим он похож на людей, живых, не картонных, не идеальных, не как в фильмах. 5 ЗМ, в эпоху всеобщей любви к другому игроку, это столько нужно было стараться, что бы аргументов не оставвлось у журналистов голосующих. Респект
Это не быть с собой а эмоциональное состояние! Он слишком эмоциален, Лео же в натуре сдержанный. Каждый в той или иной степени сдерживает себя при людях, просто Рон не способен контролировать себя. Лео в этом плане лучше.
Еще, был само с собой?! Ты не знаешь что это такое! Быть собрй это Неймар,Азар.. а у Рона чистый слив самого СЕБЯ ради карьеры
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Flow market Victor Mercedes
Ответ А.В. Бубнов
Просвети кто из них что говорил, не смотрел внимательно это потешное шоу. Предположу, что Рональда говорил яяя, а Месси благодарил мафию (мутившая получение этого утешительного приза от какого то французскооо журнальчика), что на итальянском означает - моя семья.
Мафиозный французский журнал который никак не может вручить мусорную награду своему национальному достоянию Мбаппе)))
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Real_v_dushe
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Oleg
Ответ А.В. Бубнов
Очень жирно, аж из экрана потекло) Раньше я подкалыввл мессоглоров, а теперь понимаю, что вам всем в 6 палату. Этот золотой балон, теперь в полной мере стал титулом Чемпиона Московской Олимпиады. Настолько он ниже плинтуса. Раньше хоть спорили, заслужил или нет, а после титула с УГЛОВЫМ, бессмысленно. Спор у него с отзодами Пеле. Корону давно поделили, Пеле и Марадонна. Такие как месся делать с рональдой крашенные золотом балоны какого-то журнала с несущественным тиражом)
Тебя вообще не спрашивали🤡
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Real_v_dushe
Ответ А.В. Бубнов
А когда приз получал Рональда, мессоглоры писали: Идите ... со своим рональкой и этой цацкой, задолбали пихать тэг гБарса и загаживать ветку, плевать нам на эту пиар-акцию. Ветку гРеала и SandLiga загаживайте.
Я из уважение Роналду его поздравил и Модрича тоже, когда они получали эти награды, - всё, зачем что-то ещё к этому? Я считаю, что это неуместно. Я никогда не считал эти награды объективными. Игроки обороны и вратари их получить имеют шансы только в теории. Даже у полузащитников не у всех есть реальные шансы. Соответственно, о какой объективности может идти речь? Кроме того, всё здесь построено на пиаре внутри Европы и отдельных субъектов, как вот этот искусственный продукт из Аргентины, и это не награды для мира, это неправильно их так называть, потому что никто другой выдвигать игроков из других континентов не может. Потом 3 проблема: что должен был ещё сделать Холанд, порвавший сильнейшую лигу в футболе в прошлом сезоне, чтобы получить эту награду? Ну нет у него нормальной сборной, да и средний уровень футбола сборных уступает даже ведущим командам Чемпионшипа. И отдельно есть, конечно, проблема секты алчного арга, которая пытается это превратить в событие, а когда это не получается, то везде пихает своё это д.
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Real_v_dushe
Ответ А.В. Бубнов
Отвисогуб ничего не рвал. Все его голы защиты в весьма комфортных,и,порой спорных условиях. Он пластиковый. Ещё пеналька за пеналькой... Я не уважаю ни Рональда, ни Месси, но они хотя бы порой брали игру на себя и могли изменить исход. Это не про норвежца. Он ничто Этот приз так же ничто, мнение какого то частного журнала. Все их опросы фигня. Вот именно такой подсчет и нужно доверить ИИ. Люди необъективны и на все смотрят сквозь призму предпочтение.
Холанд провёл невероятный сезон и порвал сильнейшую футбольную лигу, выиграл в сезоне всё, что мог. Объективно он должен был получить награду, а не меська, исходя из сегодняшних реалий. Я бы отдал вообще говоря КДБ её, но КДБ никто не выберет в силу дерьма, которое давно заполонило всё пространство вокруг этих цацок.
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А.В. Бубнов
Ответ Real_v_dushe
Холанд провёл невероятный сезон и порвал сильнейшую футбольную лигу, выиграл в сезоне всё, что мог. Объективно он должен был получить награду, а не меська, исходя из сегодняшних реалий. Я бы отдал вообще говоря КДБ её, но КДБ никто не выберет в силу дерьма, которое давно заполонило всё пространство вокруг этих цацок.
Ты видимо не в курсе АПЛ, поэтому с тобой спорить на тему что такое Отвисогуб не стоит.
Рвал он как тузик грелку клбы тузики. И в основном пенальками
Ты даже сейчас посмотри на его стату)
И скооо этот клуь, будет выкинут из. АПЛ.

Про КДБ не буду спорить, даже я считаю, что он должен был выиграть ЗМ.
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А.В. Бубнов
Ответ Flow market Victor Mercedes
достаточно из комментарий, один без конца и края благодарит партнёров и семью, другой Я Я Я Я Я)))🔥
Просвети кто из них что говорил, не смотрел внимательно это потешное шоу.

Предположу, что Рональда говорил яяя, а Месси благодарил мафию (мутившая получение этого утешительного приза от какого то французскооо журнальчика), что на итальянском означает - моя семья.
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А.В. Бубнов
Ответ Flow market Victor Mercedes
Мафиозный французский журнал который никак не может вручить мусорную награду своему национальному достоянию Мбаппе)))
А Мбаппе это надо?
Структура построенная вокруг месси весьма прочна.
Выбор порой очевиден всем, но всё упирается в аргентинца. Это довольно подозрительно. Ведь на поле его чаще нет, и когда есть, выглядит весьма неубедительно.
Достаточно вспомнить позор с сезоном УГЛОВОГО)
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