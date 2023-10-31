Месси vs Роналду: посмотрите, как два главных футболиста современности вели себя на церемониях «Золотого мяча»
Эта была славная охота.
В понедельник Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.
Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Его ближайший преследователь – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Кричал на вручении, бросал капитанскую повязку, плакал после травмы в финале Евро 2016, выступал за палестинцев(еще до того, как это стало мейнстримом), и даже убирал со стола Кока-колу(что вероятно и поставило точку на его карьере).
Никогда не строил из себя идеального, кем он был жизни шло и на камеру, никогда не строил из себя скромного(из за чего и остался без поддержки людей в конце)
Этим он похож на людей, живых, не картонных, не идеальных, не как в фильмах. 5 ЗМ, в эпоху всеобщей любви к другому игроку, это столько нужно было стараться, что бы аргументов не оставвлось у журналистов голосующих. Респект
Еще, был само с собой?! Ты не знаешь что это такое! Быть собрй это Неймар,Азар.. а у Рона чистый слив самого СЕБЯ ради карьеры
Рвал он как тузик грелку клбы тузики. И в основном пенальками
Ты даже сейчас посмотри на его стату)
И скооо этот клуь, будет выкинут из. АПЛ.
Про КДБ не буду спорить, даже я считаю, что он должен был выиграть ЗМ.
Предположу, что Рональда говорил яяя, а Месси благодарил мафию (мутившая получение этого утешительного приза от какого то французскооо журнальчика), что на итальянском означает - моя семья.
Структура построенная вокруг месси весьма прочна.
Выбор порой очевиден всем, но всё упирается в аргентинца. Это довольно подозрительно. Ведь на поле его чаще нет, и когда есть, выглядит весьма неубедительно.
Достаточно вспомнить позор с сезоном УГЛОВОГО)