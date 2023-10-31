Месси vs Роналду: посмотрите, как два главных футболиста современности вели себя на церемониях «Золотого мяча»

Эта была славная охота.

В понедельник Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.

Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Его ближайший преследователь – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).