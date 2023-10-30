🎥Жена Месси Антонелла проигнорировала скандального ютубера IShowSpeed, когда он попросил ее о совместном фото

Одна из самых забавных сцен произошла за кулисами церемонии вручения Золотого мяча.

Антонелла Рокуццо просто проигнорировала ютубера iShowSpeed, когда он попросил ее сделать совместное фото.

Парень, похоже, очень расстроился после того, как она отказала ему!

iShowSpeed, как известно, является большим поклонником Криштиану Роналду. Он часто высмеивает Месси в своих видеороликах. Судя по всему, Анто тоже об этом знает.