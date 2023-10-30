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🎥Жена Месси Антонелла проигнорировала скандального ютубера IShowSpeed, когда он попросил ее о совместном фото

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Одна из самых забавных сцен произошла за кулисами церемонии вручения Золотого мяча.

Антонелла Рокуццо просто проигнорировала ютубера iShowSpeed, когда он попросил ее сделать совместное фото.

Парень, похоже, очень расстроился после того, как она отказала ему!

iShowSpeed, как известно, является большим поклонником Криштиану Роналду. Он часто высмеивает Месси в своих видеороликах. Судя по всему, Анто тоже об этом знает.

11 комментариев

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Bazilic
В чем смысл вести себя как обезьяна? Можно же нормально и спокойно разговаривать без кривляний
+4
0
+4
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SaH4r.
правильно поступила
+3
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+3
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Maskulin
Что там делают такие клоуны?
+3
0
+3
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LiNE LiNE
Правильно сделала,этот клоун топтал футболку сборной Аргентины,было бы неправильно с её стороны с фоткаться с ним
+2
0
+2
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Link 5?5?
с женой месси конечно повезло, обычно у футболистов просто отвратительный вкус на женщин
+1
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skankhunter@bk.ru
Ему надо было еще тише сказать плюс она англ не знает и вообще вы видели обувь спида как можно было так одеться на самое престижное мероприятие
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cektor
Антонелла красотка, уделала этого показушника
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El_Ilusionista
мне кажется, она даже не увидела и не услышала его. но айшоуспид, конечно, забавный тип. обожаю его реакции на паки и всякие видео)
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