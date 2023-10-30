В сеть слили результаты голосования «Золотого мяча». Пока все сходится

В соцсетях завирусился пост, в котором слиты результаты голосования «Золотого мяча». Пока все позиции сходятся с официальной информацией France Football.

Организаторы премии официально объявили игроков, которые заняли места с 30-го по 16-е в голосовании на главную индивидуальную награду.

Пока информация официальных источников сходится с данными из завирусившейся публикации. Например, Лаутаро занял 20-ю строчку в голосовании, Кейн финишировал 19-м, Беллингем – 18-м, Хвича – 17-м, а Бензема – 16-м.

Ну что, ждем восьмой «ЗМ» Месси?