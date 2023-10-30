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В сеть слили результаты голосования «Золотого мяча». Пока все сходится

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В соцсетях завирусился пост, в котором слиты результаты голосования «Золотого мяча». Пока все позиции сходятся с официальной информацией France Football.

Организаторы премии официально объявили игроков, которые заняли места с 30-го по 16-е в голосовании на главную индивидуальную награду.

Пока информация официальных источников сходится с данными из завирусившейся публикации. Например, Лаутаро занял 20-ю строчку в голосовании, Кейн финишировал 19-м, Беллингем – 18-м, Хвича – 17-м, а Бензема – 16-м.

Ну что, ждем восьмой «ЗМ» Месси?

15 комментариев

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Даниил Гутин
Если Салах действительно 11, то оправдать 21 место Гризманна просто невозможно
+4
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Илья Мурашов
Хоть Винисиуса не поставили выше КДБ и Родри. Уже адекватный рейтинг
+4
-1
+3
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black_art
по приколу могли бы Гвардиолу вообще гласные из фамилии убрать, они там почти ничего не решают
+1
0
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кто-то
Гризманн 21…
Почему так низко оценили?
С первым местом согласен
+2
-1
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Артем Посохин
Стал известен преемник Месси. Им стал...
Месси.
+2
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Никола Тесла
В списке 7 игроков МС, и еще 1 только что ушедший - Гюндоган. Четверть лучших игроков мира играют в МС получается.
+1
0
+1
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Игорь Климов
Вот это адекватный рейтинг!
+8
-8
0
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Илья Мурашов
5 из 10 игроки Сити в первой десятке
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Politruk
Первая пятёрка - всё по делу. Дальше вкусовщина.
+1
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Маша
Холланд заслуживает
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AERN
гвзрдиол- по правде так пишется или очипятка?
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Zaur1993
Месси не заслужил этот ЗМ, как и парочку предыдущих 7 зм, чемпион Англии, победитель ЛЧ, лучший бомбардир АПЛ и ЛЧ если не ошибаюсь, Холанд заслуживает победы, но к сожалению Месси просто затащат из-за его легендарности, если говорит про то, что он заслуживает из-за ЧМ, то там он уже получил приз лучшему игроку турнира, надо оценивать в целом по ходу сезона, а там Месси к сожалению не очень блистал
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kleen03
Ответ black_art
по приколу могли бы Гвардиолу вообще гласные из фамилии убрать, они там почти ничего не решают
Хорошо)))
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