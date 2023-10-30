Гаспачо
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Месси в отпуске полностью отдыхает от футбола: даже отказывается играть с собственным сыном

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Матео не смог уговорить отца.

Лео в отпуске - сезона в МЛС для его «Интер Майами» завершен, и аргентинец наконец может насладиться заслуженным отдыхом.

Почти все свободное время футболист проводит с семьей и, конечно же, вездесущим охранником. Недавно Лео был замечен на улице в Майами.

А вот по мячу Лео явно еще не успел соскучиться - даже уговоры его сына Матео не заставили Месси сыграть с ним футбол. Папа отдыхает.

6 комментариев

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Кирилл Дубасов
не то что "отец года" Энцо Фернандес
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Всё знаю
На чиле , на расслабоне.
Все по заветам великих.
Ну а с сыном и охранник поиграет )
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Дмитрий Караваев
кеды Найк 🤔🤙
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Нур Гали
Месси, кроме всех достижении, богатства и пр. итого просто счастливый человек.
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r7ykkj5yyz
Ответ Дмитрий Караваев
кеды Найк 🤔🤙
это off-white
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