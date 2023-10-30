Месси в отпуске полностью отдыхает от футбола: даже отказывается играть с собственным сыном

Матео не смог уговорить отца.

Лео в отпуске - сезона в МЛС для его «Интер Майами» завершен, и аргентинец наконец может насладиться заслуженным отдыхом.

Почти все свободное время футболист проводит с семьей и, конечно же, вездесущим охранником. Недавно Лео был замечен на улице в Майами.

А вот по мячу Лео явно еще не успел соскучиться - даже уговоры его сына Матео не заставили Месси сыграть с ним футбол. Папа отдыхает.