Месси в отпуске полностью отдыхает от футбола: даже отказывается играть с собственным сыном
Матео не смог уговорить отца.
Лео в отпуске - сезона в МЛС для его «Интер Майами» завершен, и аргентинец наконец может насладиться заслуженным отдыхом.
Почти все свободное время футболист проводит с семьей и, конечно же, вездесущим охранником. Недавно Лео был замечен на улице в Майами.
А вот по мячу Лео явно еще не успел соскучиться - даже уговоры его сына Матео не заставили Месси сыграть с ним футбол. Папа отдыхает.
Все по заветам великих.
Ну а с сыном и охранник поиграет )