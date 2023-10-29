Гаспачо
Блог

Появились свежие кадры игры Тиаго Месси за «Интер Майами» U-12 - его практически не отличить от Лео

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Просто копия отца.

Лионель Месси максимально наслаждается свободным временем после завершения сезона в МЛС, и почти каждый день проводит со своей женой Антонелой и тремя детьми.

В воскресенье все внимание было приковано к старшему, Тиаго, который играл за молодежную команду «Интер Майами».

В свои 12 лет очевидно, что у него есть некоторые игровые черты своего отца.

Посмотрите, как уверенно он обходит соперников, бьет и едва не забивает.

Будущий GOAT?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий