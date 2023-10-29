Появились свежие кадры игры Тиаго Месси за «Интер Майами» U-12 - его практически не отличить от Лео

Просто копия отца.

Лионель Месси максимально наслаждается свободным временем после завершения сезона в МЛС, и почти каждый день проводит со своей женой Антонелой и тремя детьми.

В воскресенье все внимание было приковано к старшему, Тиаго, который играл за молодежную команду «Интер Майами».

В свои 12 лет очевидно, что у него есть некоторые игровые черты своего отца.

Посмотрите, как уверенно он обходит соперников, бьет и едва не забивает.

Будущий GOAT?