Гаспачо
Блог

Определен арбитр на субботнее класико, и это решение явно не в пользу «Барселоны»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

В четверг RFEF объявила, что класико будет судить Хесус Хиль Мансано.

Арбитр будет работать на матче между «Барселоной» и «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять Гильермо Куадра Фернандес.

При Мансано «Реал» выиграл 88% процентов матчей, «Барселона» же лишь 50%.

В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против «Осасуны» за две желтых карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

А вот еще некоторые эпизоды, которые наверняка остались в памяти фанатов каталонцев.

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Ответ бек саидов
На фотке Карим , такой довольный.😄
Одноклубники же
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
На фотке Карим , такой довольный.😄
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Петров
Cудья серьезно заряжен ))
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Юрьевич
когда вообще Барсе везло с судьями против реала? всегда брали классом и характером! чего не когда не будет у реала!
+22
-13
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Мансано, легенда Реала.Халамадрид , должно быть, очень доволен ходом событий.Левая пенка обеспечена.Может и красную кому нибудь нарисует.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ Кулёс
Одноклубники же
Спонсор Реала это вар
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Другой арбитр же был назначен? почему поменяли? Может быть и играть не надо? может прямо 3 очка начислят Реалу?….. Нет проблем, наши ребята и с этим арбитром сыграют, у которого на лбу написано - я за Реал. Но зато с нами Rolling Stones, со своими многочисленными фанатами. Сливание одной классической группы с другой, даст свои результат в Эль Классико, но не в пользу тех, кто нарушает эту классику, своими без честными действиями….
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ Пацанчик реальный
Новый вид нытья от рИчажных,кукарекать о несправедливости начали еще до начала матча!хахаха
Ты полностью оправдываешься свои ник…. ты ещё не готов обсуждать серьёзные темы…. сиди тихо пж
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ Дилшод
ну да заряжен но Реал всë таки лучше был когда был это судья
Конечно лучше, когда вас 14 против 11
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
у него в колоде 8 красных
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пацанчик реальный
Ответ ЧИКО
Другой арбитр же был назначен? почему поменяли? Может быть и играть не надо? может прямо 3 очка начислят Реалу?….. Нет проблем, наши ребята и с этим арбитром сыграют, у которого на лбу написано - я за Реал. Но зато с нами Rolling Stones, со своими многочисленными фанатами. Сливание одной классической группы с другой, даст свои результат в Эль Классико, но не в пользу тех, кто нарушает эту классику, своими без честными действиями….
Новый вид нытья от рИчажных,кукарекать о несправедливости начали еще до начала матча!хахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ войд
Так мстят что все равно отстают от хозяина по победам в ЭК Даже ручные свистки не могут с этим ничего поделать)
Ручные свистки это Ты про Хиль Мансано?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Ответ Ansu Fati
Барселона как Робин Гуд, мстит Реалу за бедных команд))
Так мстят что все равно отстают от хозяина по победам в ЭК
Даже ручные свистки не могут с этим ничего поделать)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Юрьевич
Ответ Дороф
У Реала? Не будет характера? Ты, видимо, забыл путь мадридцев в ЛЧ 21/22.
путь построины на слепых судьях и системы вар? купи себе совесть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Константин Юрьевич
путь построины на слепых судьях и системы вар? купи себе совесть!
Ой, #####...
Я уже даже не знаю, на каком языке вам объяснить, что понятие "судейского" Реала – чистейшей воды идиотизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ VuNePonimaete
Каталошки просто заранее отмазки готовят в случае поражения
Подручная судейка.У реала появился хороший шанс хотя бы на ничью.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilyos Azamov
Перец решил застраховаться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
а как же там война реала с ТЕбасом ?))) милые тешатся
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пацанчик реальный
Ответ ЧИКО
Ты полностью оправдываешься свои ник…. ты ещё не готов обсуждать серьёзные темы…. сиди тихо пж
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Понятно кто ты… не пиши мне больше…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Ответ Пацанчик реальный
Новый вид нытья от рИчажных,кукарекать о несправедливости начали еще до начала матча!хахаха
до матча с Севильей халамадрид ныл ещё сильнее, а после начали рыдать . Вообще то , как проглотили от матрасов , так началось нытьё мадридское про судей, пока не добились назначение своего подкупного на класико.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий