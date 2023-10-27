Слышали про полуавтоматические офсайды в чемпионате Испании? Вот как это будет работать

Полуавтоматическое определение офсайда появится в Ла Лиге с сезона-2024/25.

По информации Relevo, в ближайшие дни RFEF планирует объявить о тендере на предоставление систем на матчи Ла Лиги – на это претендуют компании Mediapro и HawkEye. Ожидается, что нововведение появится уже со следующего сезона.

Сообщается, что внедрить системы полуавтоматического определения офсайда в Ла Лиге планировалось уже в сезоне-2023/24, однако бывший глава RFEF Луис Рубиалес наложил вето на участие Mediapro в тендере на предоставление услуги. Из-за судебного процесса планы пришлось отложить.

Если сейчас спорные моменты отсматриваются с помощью видеоповторов, причем иногда с участием главного арбитра, то теперь в этом процессе даже не будут участвовать арбитры VAR - система автоматически будет выносить вердикт, как это например осуществляется в теннисе при определении аутов.