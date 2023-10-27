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Слышали про полуавтоматические офсайды в чемпионате Испании? Вот как это будет работать

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Полуавтоматическое определение офсайда появится в Ла Лиге с сезона-2024/25.

По информации Relevo, в ближайшие дни RFEF планирует объявить о тендере на предоставление систем на матчи Ла Лиги – на это претендуют компании Mediapro и HawkEye. Ожидается, что нововведение появится уже со следующего сезона.

Сообщается, что внедрить системы полуавтоматического определения офсайда в Ла Лиге планировалось уже в сезоне-2023/24, однако бывший глава RFEF Луис Рубиалес наложил вето на участие Mediapro в тендере на предоставление услуги. Из-за судебного процесса планы пришлось отложить.

Если сейчас спорные моменты отсматриваются с помощью видеоповторов, причем иногда с участием главного арбитра, то теперь в этом процессе даже не будут участвовать арбитры VAR - система автоматически будет выносить вердикт, как это например осуществляется в теннисе при определении аутов.

8 комментариев

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4bwnf7b7s7
Ответ Hugo Sanchez
А почему «полуавтоматическая», а не «автоматическая»?
Это на случай если нужно в пользу одной команду вынести решение) если полностью автоматически, то вмешательство человека не понадобится же ))
+12
-1
+11
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Mike-esp
Ответ Hugo Sanchez
А почему «полуавтоматическая», а не «автоматическая»?
пассивный офсайд определит только человек
+3
0
+3
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Raindrop Drop Top
Ответ Hugo Sanchez
А почему «полуавтоматическая», а не «автоматическая»?
Лазейки для мчк 🤣
+3
0
+3
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Hugo Sanchez
А почему «полуавтоматическая», а не «автоматическая»?
+3
-1
+2
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surfer
Ого, вот эта статья. Как вы детально расписали работу системы
+1
0
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Дилшод
да это нужна для ла Лиги чтобы поднять уровень Испаннии
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Эль Иберико
Наверное таки лучше Медиапро, чисто футбольная компания. Хоук Ай тенниса за глаза хватает.
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