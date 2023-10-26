Элегантный штрих💼: Louis Vuitton представил эксклюзивный чемодан для вручения Золотого мяча
Louis Vuitton представил чемодан, созданный специально для вручения Золотого мяча 2023 года, фаворитами гонки считаются Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
«Для Louis Vuitton это еще одна веха в продолжающейся истории создания индивидуальных дорожных чемоданов для самых знаковых трофеев мира», - отметили в модном доме.
В Париже уже во всю ведется подготовка к церемонии вручения Золотого мяча, которая состоится в понедельник, 30 октября, в Париже.
ЗМ награда France Football
LV - поставщик кожанных изделий для французского двора еще со времён Людовиков.
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