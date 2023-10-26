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Элегантный штрих💼: Louis Vuitton представил эксклюзивный чемодан для вручения Золотого мяча

Лионель Месси Лионель Месси
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Louis Vuitton представил чемодан, созданный специально для вручения Золотого мяча 2023 года, фаворитами гонки считаются Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Для Louis Vuitton это еще одна веха в продолжающейся истории создания индивидуальных дорожных чемоданов для самых знаковых трофеев мира», - отметили в модном доме.

В Париже уже во всю ведется подготовка к церемонии вручения Золотого мяча, которая состоится в понедельник, 30 октября, в Париже.

 

3 комментария

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Sergio666
На самом деле идея отличная!
ЗМ награда France Football
LV - поставщик кожанных изделий для французского двора еще со времён Людовиков.

Product placement на 5+
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Уся Ваткин
Начиная с 2022 года в россии увеличилось производство чемоданов в связи нуждами правительства и первых ̶з̶а̶д̶н̶и̶ц̶ лиц государства
+3
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Максим Лотц
Топи топ
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