Элегантный штрих💼: Louis Vuitton представил эксклюзивный чемодан для вручения Золотого мяча

Louis Vuitton представил чемодан, созданный специально для вручения Золотого мяча 2023 года, фаворитами гонки считаются Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Для Louis Vuitton это еще одна веха в продолжающейся истории создания индивидуальных дорожных чемоданов для самых знаковых трофеев мира», - отметили в модном доме.

В Париже уже во всю ведется подготовка к церемонии вручения Золотого мяча, которая состоится в понедельник, 30 октября, в Париже.