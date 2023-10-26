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Один день из жизни Месси в Майами: приехал на ужин с Бускетсом и Бекхэмом и чуть не потерял жену на парковке

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Аргентинца обожают в США.

Лионель Месси наслаждается начавшимся отпуском в Майами..

Из-за невыхода в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).

В один из вечером Лео в компании жены Антонеллы Рокуццо, а также Серджи Бускетса и Дэвида Бекхэма отправился в один из ресторанов Майами. К концу ужина у входа аргентинца уже ждали толпы фанатов и журналистов - Лео даже на какое-то время потерял из виду супругу, затерявшуюся в толпе.

5 комментариев

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Messi228007SHREK
Лео везде любят, и в Испании😍, и в Майами🤩, но не в толерантной🥴 Франции 🥴
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predMBAPPE
дайте похавать пацану, ему силы нужно набрать, чтобы ЗМ до дому донести😎🔥
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