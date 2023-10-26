Один день из жизни Месси в Майами: приехал на ужин с Бускетсом и Бекхэмом и чуть не потерял жену на парковке

Аргентинца обожают в США.

Лионель Месси наслаждается начавшимся отпуском в Майами..

Из-за невыхода в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).

В один из вечером Лео в компании жены Антонеллы Рокуццо, а также Серджи Бускетса и Дэвида Бекхэма отправился в один из ресторанов Майами. К концу ужина у входа аргентинца уже ждали толпы фанатов и журналистов - Лео даже на какое-то время потерял из виду супругу, затерявшуюся в толпе.