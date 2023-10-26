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«Мы живем мечтой о Лиге чемпионов!»: после 9 поражений подряд фанаты «Униона» прямо на поле спросили с игроков

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Непростые времена у берлинцев.

«Унион» Берлин пока полностью проваливает свой старт в Лиге чемпионов, все началось с двух поражений – сначала уступили «Реалу» (0:1), потом «Браге» (2:3), а во вторник проиграли и «Наполи» (0:1).

И это еще не конец всем бедам берлинского клуба - последний раз они выигрывали аж в августе, когда на выезде разгромили «Дармштадт». С тех пор - 9 поражений подряд во всех турнирах и угроза зоны вылета из Бундеслиги.

Фанаты клуба и так не в восторге, что команда играет не на родном стадионе, так еще и результаты просто удручают. В итоге после матча с «Наполи» болельщики на повышенных тонах решили поговорить с игроками прямо с трибуны - закончилось все аплодисментами.

Всем бы таких фанатов, как у «Униона».

3 комментария

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AntonIQ
А что делает этот спортивный материал на нашем ауешном сайте? "Спросили с игроков" на главной, серьёзно? Следующий заголовок будет про "пояснили за результат"? А дальше задачи про "есть два стула" и "как правильно заходить в штрафную в первый раз"?
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Evgen1990
разнос с аплодисментами в конце :D автор, учи немецкий
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Urmatbek Abzhalov
Случайные пассажиры в ЛЧ. Лучше бы Байер попал вместо этих днарей
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