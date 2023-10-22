«Рома» не могла дожать «Монцу» и Моуринью сорвался. За какие два жеста его удалили?

«Рома» дожала «Монцу», играя в большинстве почти час. Для «римлян» игра выдалась непростой – даже с численным преимуществом команда Моуринью с трудом находила моменты и допускала у своих ворот.

Единтсвенный мяч забил Стефан Эль-Шаарави на 90-й минуте, а на 90+11' Жозе не сдержал эмоций и показал два жеста: итальянец изобразил слезы и намекнул, что кто-то очень много говорит.