Ла Лига страдает от травм: за два месяца вылетело 122 игрока. Кому не везет больше?
Ла Лига страдает от травм.
Спортивный врач Педро Луис Риполл совместно с Marca провел исследование и пришел к выводу, что обилие травм вызвано перегруженным календарем и коротким периодом восстановления.
Все больше и больше матчей длятся более 100 минут, а некоторые команды проводят игры с интервалом менее 72 часов.
Только за сентябрь и октябрь игроки Ла Лиги получили 122 травмы – это примерно 6 травмированных игроков на команду.
Распределение по клубам:
С 7 игроками в списке травмированных «Барса» занимает четвертое место в лиге. Однако, если все пойдет по плану, большинство игроков каталонцев вернется уже через неделю.
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