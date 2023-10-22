Ла Лига страдает от травм: за два месяца вылетело 122 игрока. Кому не везет больше?

Ла Лига страдает от травм.

Спортивный врач Педро Луис Риполл совместно с Marca провел исследование и пришел к выводу, что обилие травм вызвано перегруженным календарем и коротким периодом восстановления.

Все больше и больше матчей длятся более 100 минут, а некоторые команды проводят игры с интервалом менее 72 часов.

Только за сентябрь и октябрь игроки Ла Лиги получили 122 травмы – это примерно 6 травмированных игроков на команду.

Распределение по клубам:

С 7 игроками в списке травмированных «Барса» занимает четвертое место в лиге. Однако, если все пойдет по плану, большинство игроков каталонцев вернется уже через неделю.