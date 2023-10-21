Криштиану может только копировать. Легенда «Барсы» первым праздновал гол без футболки – это не Месси

23 апреля 2017-го: удар Лионеля Месси на последних минутах класико на «Сантьяго Бернабеу» приносит победу каталонцам. Месси празднует гол самым наглым образом – снимает футболку и держит ее в руках перед болельщиками «Реала».

Перенесемся на 13 августа того же года: Криштиану Роналду забивает победный мяч в ворота «Барселоны» в первом матче Суперкубка Испании и дразнит зрителей «Камп Ноу», подражая жесту Лео.

Очевидно, португалец скопировал этот жест, но у кого он это сделал? С одной стороны, ответ прост, но на самом деле Месси был не первым, кто праздновал гол подобным образом.

Самый ранний задокументированный случай празднования гола снятием футболки произошел в 2002 году, и сделал это не кто иной, как Роналдиньо. Будущая легенда «Барсы» и обладатель «Золотого мяча» играл тогда в «Пари Сен-Жермен».

Роналдиньо забивает и празднует гол на 0'46.