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Криштиану может только копировать. Легенда «Барсы» первым праздновал гол без футболки – это не Месси

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23 апреля 2017-го: удар Лионеля Месси на последних минутах класико на «Сантьяго Бернабеу» приносит победу каталонцам. Месси празднует гол самым наглым образом – снимает футболку и держит ее в руках перед болельщиками «Реала».

Перенесемся на 13 августа того же года: Криштиану Роналду забивает победный мяч в ворота «Барселоны» в первом матче Суперкубка Испании и дразнит зрителей «Камп Ноу», подражая жесту Лео.

Очевидно, португалец скопировал этот жест, но у кого он это сделал? С одной стороны, ответ прост, но на самом деле Месси был не первым, кто праздновал гол подобным образом.

Самый ранний задокументированный случай празднования гола снятием футболки произошел в 2002 году, и сделал это не кто иной, как Роналдиньо. Будущая легенда «Барсы» и обладатель «Золотого мяча» играл тогда в «Пари Сен-Жермен».

Роналдиньо забивает и празднует гол на 0'46.

4 комментария

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Iamliam
А можно было без этого "Криштиану только копирует", зачем эти набросы? Тем более что пост то совсем безобидный.
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Кашшай Чакырович
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Роман
Аахахах. Такой бред еще выдумать надо) Для Гаспачо авторов нет невозможного.
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Sergy Grand
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
чёт не понятно, как он барсу раком поставил? ))
+2
-2
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